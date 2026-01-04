Language
    नारनौल में डायल 112 की मुस्तैदी, काली फिल्म लगी बोलेरो को पीछा कर जब्त किया

    By Balwan Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:58 PM (IST)

    नारनौल में डायल 112 टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगी थी और चालक ने पुलिस को देखकर ...और पढ़ें

    नारनौल में डॉयल-112 टीम की मुस्तैदी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नारनौल। जिला पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सुबह डायल 112 की टीम ने सराहनीय कार्य किया है।

    थाना शहर नारनौल क्षेत्र में गश्त के दौरान ईआरवी टीम की नजर एक बोलेरो गाड़ी पर पड़ी, जिसके शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। संदेह होने पर पुलिस टीम ने चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भगा ले गया।

    डायल 112 के कर्मियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए गाड़ी का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे सफलतापूर्वक काबू कर लिया। पुलिस टीम गाड़ी और चालक को पकड़कर थाना शहर नारनौल ले आई।

    थाने में गाड़ी की गहनता से तलाशी ली गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है, जांच के दौरान गाड़ी से कोई नशीला या आपत्तिजनक पदार्थ बरामद नहीं हुआ।

    मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज 

    चूंकि गाड़ी पर काली फिल्म लगी थी और चालक ने पुलिस के रोकने पर भागने का प्रयास किया था, इसलिए पुलिस ने सख्त कार्यवाही करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गाड़ी को इंपाउंड कर लिया है।

    पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर काली फिल्म का प्रयोग न करें और यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें।