नारनौल में डायल 112 की मुस्तैदी, काली फिल्म लगी बोलेरो को पीछा कर जब्त किया

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिला पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सुबह डायल 112 की टीम ने सराहनीय कार्य किया है। थाना शहर नारनौल क्षेत्र में गश्त के दौरान ईआरवी टीम की नजर एक बोलेरो गाड़ी पर पड़ी, जिसके शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। संदेह होने पर पुलिस टीम ने चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भगा ले गया।

पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर काली फिल्म का प्रयोग न करें और यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें।