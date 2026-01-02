नारनौल में शीतलहर का कहर, प्रदेश में सबसे कम 4.5 डिग्री पर पहुंचा पारा; महेंद्रगढ़ में कोल्ड डे जैसे हालात
नारनौल में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का प्रकोप जारी है, जहाँ न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। महेंद्रगढ़ जिले ...और पढ़ें
जागरण संवाददात, नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। नारनौल में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। तापमान में आई गिरावट के चलते जिले में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई है और सुबह से ही कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया।
उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर और बढ़ गया है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सुबह के समय सन्नाटा पसरा रहा। बाजारों में देर से चहल पहल शुरू हुई। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
बनी कोल्ड डे जैसी स्थिती
मौसम विशेषज्ञ डाक्टर चंद्रमोहन के अनुसार लगातार शीतलहर और कम तापमान के कारण दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और गरम पेय पदार्थों का सेवन करने की अपील की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक दो दिनों तक महेंद्रगढ़ जिले में शीतलहर का असर और बढ़ेगा।
