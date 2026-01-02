नारनौल में शीतलहर का कहर, प्रदेश में सबसे कम 4.5 डिग्री पर पहुंचा पारा; महेंद्रगढ़ में कोल्ड डे जैसे हालात

जागरण संवाददात, नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। नारनौल में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। तापमान में आई गिरावट के चलते जिले में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई है और सुबह से ही कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर दिया।

उत्तर दिशा से चल रही सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर और बढ़ गया है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सुबह के समय सन्नाटा पसरा रहा। बाजारों में देर से चहल पहल शुरू हुई। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।