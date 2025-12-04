Haryana Weather: महेंद्रगढ़ रहा हरियाणा में सबसे ठंडा जिला, नारनौल भी टॉप-10 में शामिल

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और महेंद्रगढ़ जिला इस बार प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बनकर उभरा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ की 4 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है।

महेंद्रगढ़ जिले में सुबह के समय तेज ठंडी हवाएं चलने और कोहरा छाने से लोगों को भीषण ठिठुरन का सामना करना पड़ा। नारनौल में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। यहां न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा।