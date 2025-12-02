Haryana Weather Today: हरियाणा में कड़ाके की ठंड तेज, नारनौल सबसे ठंडा; न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज 

जागरण संवाददाता, नारनौल। Haryana ka Mausam: हरियाणा में कडाके की सूखी ठंड ने अपनी तीव्रता और बढ़ा दी है। बीती रात प्रदेशभर में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ, जबकि भारतीय मौसम विभाग के ताजा आंकडों में नारनौल सबसे ठंडा स्थान बना। यहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने प्रदेश में ठिठुरन का एहसास और गहरा कर दिया। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में जारी बर्फबारी और वहां से आने वाली सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों के तापमान को सामान्य से लगभग दो डिग्री नीचे ला दिया है।

नारनौल में पिछले दो दिनों से सुबह और रात में ठिठुरन काफी बढ़ी है। यहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम दर्ज हुआ और शुष्क हवाओं ने सुबह का माहौल और भी ठंडा कर दिया। जिले के अन्य हिस्सों में भी मौसम का असर अलग-अलग रहा। महेंद्रगढ़ एडब्ल्यूएस पर न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से ऊपर था, जिससे जिले भर में ठंड की तीव्रता में फर्क दिखाई दिया।

प्रदेश के कई शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में प्रदेश के कई शहरों जिसमें करनाल, अंबाला, हिसार, सिरसा और रोहतक में तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ, जिससे साफ है कि हरियाणा इस समय सर्द हवाओं की चपेट में है। वर्षा न होने से सूखी ठंड और अधिक असर दिखा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पर्वतीय इलाकों में ताजा हिमपात, सक्रिय उत्तरी हवाएं और मैदानी क्षेत्रों में साफ आसमान रात के तापमान में गिरावट बढ़ा रहे हैं।