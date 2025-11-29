अब कोहरा बनेगा परेशानी... हरियाणा के 10 जिलों के चेतावनी जारी, तीन दिसंबर से बदलेगा मौसम

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। शनिवार को प्रदेश के 10 जिलों में कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। एक दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना जताई गई है। 29 और 30 नवंबर को बादल से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।

भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रोहतक में सुबह के समय कोहरा छा सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर तीन दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना है।