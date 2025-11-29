Language
    अब कोहरा बनेगा परेशानी... हरियाणा के 10 जिलों के चेतावनी जारी, तीन दिसंबर से बदलेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    हरियाणा के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने कोहरे की चेतावनी जारी की है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।

    मौसम विभाग ने हरियाणा के 10 जिलों के जारी की चेतावनी (फाइल फोटो)


    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। शनिवार को प्रदेश के 10 जिलों में कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। एक दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना जताई गई है। 29 और 30 नवंबर को बादल से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।

    भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और रोहतक में सुबह के समय कोहरा छा सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर तीन दिसंबर तक खुश्क रहने की संभावना है।

    इस दौरान 29 व 30 नवंबर को बीच-बीच में हल्के बादल व रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। एक दिसंबर से रात्रि तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान वातावरण में नमी होने से उत्तर व पश्चिमी हरियाणा में अलसुबह हल्की धुंध परंतु दक्षिणी हरियाणा में हल्की से मध्यम धुंध छाए रहने की संभावना है। हवाओं में हल्का बदलाव रहने तथा एक दिसंबर से उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है।

     