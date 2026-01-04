Language
    हरियाणा में पानी-सीवर बिल वसूली तेज, 38 लाख ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं से 959 करोड़ की रिकवरी का लक्ष्य

    By Balwan Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:05 AM (IST)

    हरियाणा में जनस्वास्थ्य विभाग 38 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं से 959 करोड़ रुपये से अधिक के पानी और सीवर बिल की वसूली करेगा। इसमें 28 लाख ग् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    बलवान शर्मा, नारनौल। प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ताओं से दो साल के पानी और सीवर बिल के रूप में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के उपभोक्ताओं की 959 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये वसूली में तेजी होने जा रही है। दिसंबर 2023 के बाद से अब तक प्रदेश के 38 लाख 37 हजार 119 उपभोक्ताओं से 959 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये वसूली की जाएगी।

    इनमें से 28 लाख 41 हजार 418 ग्रामीण उपभोक्ताओं की ओर 209 करोड़ 10 लाख 84 हजार रुपये की राशि बकाया है। हालांकि बिल न भरने में शहरी उपभोक्ता ग्रामीण से भी फिसड्डी हैं और जनस्वास्थ्य विभाग ने पेयजल और सीवर बिल के रूप में 995691 उपभोक्ताओं की ओर 750 करोड़ 65 लाख 52 हजार रुपये पेयजल और सीवर बिल राशि बकाया दर्शाई है। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि अभी तक ग्रामीण एरिया में बिल की वसूली शुरू नहीं हो पाई थी।

    बिल वसूली का कार्य पंचायतों के जरिये करने का प्रस्ताव था, जिसे पिछले दिनों रोक दिया गया। इस वजह से ग्रामीण एरिया में वसूली शुरू नहीं हो पाई। अब जनस्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर वसूली शुरू करने जा रहा है। इन परिस्थितियों में प्रदेश में पहली बार ग्रामीण एरिया में पानी और सीवर के बिल वसूली होने जा रही है। जनस्वास्थ्य विभाग ने पानी और सीवर के बिल वसूली के लिए तीन माह के लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए हैं।

    विभाग के लक्ष्य के मुताबिक, जनवरी में 33%, फरवरी में 33% और मार्च में 34% वसूली की जानी है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश में नई व्यवस्था कितनी कारगर साबित होगी, यह देखने वाली बात होगी। यहां स्पष्ट कर दें कि प्रदेश में केवल फरीदाबाद को छोड़कर शेष अन्य जिलों में पेयजल और सीवर व्यवस्था जनस्वास्थ्य विभाग के पास है। दक्षिण हरियाणा में अकेला महेंद्रगढ़ जिला है, जिसके ग्रामीण एरिया में सीवर व्यवस्था नहीं है । इस बारे में विभाग के निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि बिल रिकवरी का कार्य सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

    प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ताओं की ओर बकाया राशि

    • ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या- 28 लाख 41हजार 428
    • पानी का बकाया-207 करोड़, 10 लाख और 84 हजार रुपये
    • कुल बकाया बिल 209 करोड़ 25 लाख 98 हजार
    • कुल बकाया 209 करोड़ 25 लाख 98 हजार रुपये

    प्रदेश के शहरी उपभोक्ताओं की ओर बकाया राशि

    • उपभोक्ताओं की संख्या- 995691
    • पानी के बकाया बिल -59914.65 लाख रुपये
    • सीवर के बकाया बिल - 15150.87 लाख रुपये
    • कुल बकाया-750 करोड़ 65 लाख 52 हजार रुपये

    दक्षिण हरियाणा के जिलों के ग्रामीण उपभोक्ताओं की ओर बकाया पानी व सीवर के बिल-नोट-राशि लाख में है।

    जिला

    		 उपभाेक्ताओं की संख्या पानी के बिल  सीवर के बिल कुल बिल
    महेंद्रगढ़  122521  659.65  0   659.65
    नूंह
    143643  
    		860.89  17.70   878.59 
    पलवल  110911 622.29  3.35  625.64 
    रेवाड़ी  129968 885.42 2.72   888.14 
    सोनीपत  174426 930.15  6.81 936.96 
    गुरुग्राम  52544 270.88 3.33 274.21

    दक्षिण हरियाणा के जिलों के शहरी उपभोक्ताओं के बकाया पानी व सीवर के बिल

    जिला 

    		 उपभाेक्ताओं की संख्या पानी के बिल  सीवर के बिल  कुल बिल
    महेंद्रगढ़  31324  2179.98 515.75 2695.73
    नूंह  11722  686.06 168.16 854.22
    पलवल  34533 2689.69 921.40 3611.09
    रेवाड़ी  61054 2094.07 495.31  2589.38
    सोनीपत  27735  1609.78  412.21 2021.99
    गुरुग्राम  18440 1027.61  237.26 1264.87

