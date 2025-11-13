नूंह से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, NIA ने विस्फोटक सामग्री देने वाले दुकानदार को पकड़ा

दुकानदार का नाम डब्बू सिंगला है, जो खाद्य बीज की दुकान चलाता है। रात एनआइए की टीम ने इसे हिरासत में लिया। आरोपी डब्बू सिंह शिकरावा गांव का रहने वाला है। डब्बू सिंह पर विस्फोट की सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 हरियाणा के मेवात के पिनगवां से जुड़े दिल्ली विस्फोट के तार नूंह से भी जुड़ रहे हैं। एनआइए की टीम ने पिनगवां से दिल्ली विस्फोट में सामग्री देने वाला दुकानदार उठाया।

फिलहाल पुलिस आरोपी डब्बू सिंगला से मामले को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। मेवात के सिंगार गांव के रहने वाले इमाम इश्तियाक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट में 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 26 लोग घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए तीन लोगों की हालत गंभीर, धमाके वाली कार के पीछे चल रहे दो दोस्तों की मौत

वहीं, बुधवार को भूटान दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने भी लोक लायक अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना था। इस दौरान पीड़ितों ने पीएम मोदी से आंखों देखा मंजर भी बयां किया।

लाल किला के पास हरियाणा नंबर (HR 26CE7674) की आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ था। इस कार में आतंकी डॉ. उमर नबी सवार था।

यह भी पढ़ें- ब्लास्ट से पहले मस्जिद में गया था आतंकी उमर, सामने आई CCTV फुटेज