    नूंह से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, NIA ने विस्फोटक सामग्री देने वाले दुकानदार को पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    दिल्ली में हुए विस्फोट के तार नूंह से जुड़ रहे हैं। एनआईए ने पिनगवां से विस्फोटक सामग्री देने वाले दुकानदार डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया है। डब्बू सिंह शिकरावा गांव का रहने वाला है और उस पर विस्फोट की सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप है। इससे पहले, मेवात के सिंगार गांव के रहने वाले इमाम इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस डब्बू सिंगला से पूछताछ कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 हरियाणा के मेवात के पिनगवां से जुड़े दिल्ली विस्फोट के तार नूंह से भी जुड़ रहे हैं। एनआइए की टीम ने पिनगवां से दिल्ली विस्फोट में सामग्री देने वाला दुकानदार उठाया।

    दुकानदार का नाम डब्बू सिंगला है, जो खाद्य बीज की दुकान चलाता है। रात एनआइए की टीम ने इसे हिरासत में लिया। आरोपी डब्बू सिंह शिकरावा गांव का रहने वाला है। डब्बू सिंह पर विस्फोट की सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप है।

    फिलहाल पुलिस आरोपी डब्बू सिंगला से मामले को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। मेवात के सिंगार गांव के रहने वाले इमाम इश्तियाक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

    बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट में 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 26 लोग घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 

    वहीं, बुधवार को भूटान दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने भी लोक लायक अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना था। इस दौरान पीड़ितों ने पीएम मोदी से आंखों देखा मंजर भी बयां किया।   

    लाल किला के पास हरियाणा नंबर (HR 26CE7674) की आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ था। इस कार में आतंकी डॉ. उमर नबी सवार था।

