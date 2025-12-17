Jind News: शोरूम पर फायरिंग और रंगदारी मांगने का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैरों में लगी गोली

जागरण संवाददाता, जींद। नरवाना के कपड़ा व्यापारी नरेश जैन की दुकान पर गोली चलाने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मुख्य आरोपित को नरवाना सीआईए ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की दोनों टांगों में गोली लगी है। उसे नागरिक अस्पताल नरवाना में दाखिल करवाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार दोपहर को कपड़ा व्यापारी नरेश जैन को एक बदमाश ने पर्ची दी और उसके बाद बाहर निकलकर दुकान पर फायर कर दिया। गोली दुकान के शीशे में लगी। पर्ची में 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी और अनूप बेलरखां व छोटी छापड़िया का नाम लिखा था। घटना से पूरे व्यापारी वर्ग में भय का माहौल था।

खुद एसपी कुलदीप सिंह मामले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने बदमाशों को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की। वहीं, नरेश जैन को सुरक्षा मुहैया करवाई गई। नरवाना सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह को मंगलवार शाम को लगभग आठ बजे सूचना मिली कि मुख्य आरोपित अनूप बेलरखां दातासिंहवाला बार्डर की तरफ बाइक पर जा रहा है।