    Jind News: शोरूम पर फायरिंग और रंगदारी मांगने का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैरों में लगी गोली

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:13 AM (IST)

    जींद में शोरूम पर फायरिंग और रंगदारी मांगने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जींद। नरवाना के कपड़ा व्यापारी नरेश जैन की दुकान पर गोली चलाने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मुख्य आरोपित को नरवाना सीआईए ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की दोनों टांगों में गोली लगी है। उसे नागरिक अस्पताल नरवाना में दाखिल करवाया गया है।

    रविवार दोपहर को कपड़ा व्यापारी नरेश जैन को एक बदमाश ने पर्ची दी और उसके बाद बाहर निकलकर दुकान पर फायर कर दिया। गोली दुकान के शीशे में लगी। पर्ची में 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी और अनूप बेलरखां व छोटी छापड़िया का नाम लिखा था। घटना से पूरे व्यापारी वर्ग में भय का माहौल था।

    खुद एसपी कुलदीप सिंह मामले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने बदमाशों को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की। वहीं, नरेश जैन को सुरक्षा मुहैया करवाई गई। नरवाना सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह को मंगलवार शाम को लगभग आठ बजे सूचना मिली कि मुख्य आरोपित अनूप बेलरखां दातासिंहवाला बार्डर की तरफ बाइक पर जा रहा है।

    सुखदेव सिंह ने टीम तैयार की और बार्डर की तरफ चल पड़े। पुलिस ने आरोपित को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद अनूप बेलरखां ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चली। इसमें दो गोलियां अनूप की दोनों टांगों पर लगी और वह वहीं गिर गया।

    एक गोली सीआईए प्रभारी सुखदेव की छाती में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण वह बच गए। इसके बाद पुलिस ने अनूप को गिरफ्तार कर लिया और नागरिक अस्पताल नरवाना में दाखिल करवाया।

    पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। एसपी जींद कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने बहुत बहादुरी का कार्य किया है। जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपितों को भी काबू कर लिया जाएगा

