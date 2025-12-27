गांव में एक भी ईसाई परिवार नहीं, फिर चर्च क्यों? ग्रामीणों ने जताई मतांतरण की आशंका

कमेटी के सदस्यों ने कहा कि इस मामले पर केवल दिल्ली स्थित मुख्यालय ही आधिकारिक बयान जारी करेगा। टिकली गांव की सामाजिक एकता और शांति के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खेती की ज़मीन पर चर्च बनाना नियमों के खिलाफ है। गांव वाले पूरी तरह एकजुट हैं और किसी भी हालत में चर्च नहीं बनने देंगे।

डॉ. सुनील यादव

यह मामला गांव की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। हम पहले बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। पूरा इलाका टिकरी गांव के साथ खड़ा है।

भीम सिंह, पूर्व सरपंच, नूरपुर झरशा

जो लोग गांव का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गांव वालों की भावनाएं सबसे ऊपर हैं। गांव वालों की सबसे बड़ी चिंता चर्च बनाने की आड़ में धर्म परिवर्तन की संभावना है।

अनिल कश्यप

जब पहली बार चर्च बनाने का मुद्दा उठा था, तो टिकली गांव के लोगों ने आस-पास के गांवों के साथ मिलकर विरोध किया था। अब भी पूरा इलाका चर्च बनाने का ज़ोरदार विरोध करेगा।

मनोज कुमार, अकलीमपुर

गांव में धर्म परिवर्तन की संभावना को लेकर गहरी चिंता है। हम किसी भी हालत में चर्च नहीं बनने देंगे। टिकली गांव में प्रस्तावित चर्च को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हम इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं।

सुमित जैलदार, नगर पार्षद

मैं गांव वालों के साथ हूं। यह निर्माण नियमों और कानूनों के दायरे में रोका जाएगा। वे अपने फैसले पर एकजुट और पक्के दिख रहे हैं। जब गांव वाले इस चर्च निर्माण का विरोध करते हैं, तो उन्हें पुलिस का डर दिखाकर डराया जा रहा है।

श्री भगवान, जिला पार्षद

गांव के युवा चर्च के खिलाफ खड़े हैं। पहले गांव के लेवल पर पंचायत हुई। उसके बाद आस-पास के इलाकों के गांव वालों की एक बड़ी सभा हुई। चर्च किसी भी हालत में नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे उन्हें कितनी भी दूर तक लड़ना पड़े।

सुशील कुमार, टिकली