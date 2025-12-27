गांव में एक भी ईसाई परिवार नहीं, फिर चर्च क्यों? ग्रामीणों ने जताई मतांतरण की आशंका
जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। शुक्रवार को अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसे टिकली गांव में लगभग 20 गांवों के निवासियों ने चर्च के निर्माण के विरोध में एक बड़ी महापंचायत की। चर्च कमेटी ने डेढ़ महीने पहले ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि चर्च नहीं बनाया जाएगा। लेकिन, समझौते को नज़रअंदाज़ करते हुए निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब गांव में एक भी ईसाई परिवार नहीं है, तो चर्च क्यों बनाया जा रहा है?
डर है कि देश के कई हिस्सों में हुए धर्मांतरण की तरह इस इलाके में भी धर्मांतरण की कोशिश की जाएगी। इसे देखते हुए महापंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि किसी भी कीमत पर चर्च का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। आगे की रणनीति बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी सोमवार को डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेगी। महापंचायत की अध्यक्षता नूरपुर गांव के निवासी नंदकिशोर यादव ने की।
टीकली गैरतपुर बांस रोड पर प्रस्तावित इसी चर्च निर्माण के विरोध में विशाल पंचायत की गई। जागरण
ग्रामीणों के अनुसार, लगभग चार साल पहले गांव में लगभग 10 बीघा ज़मीन खरीदी गई थी। हाल ही में उस ज़मीन पर चर्च का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कड़े विरोध के बाद इसे रोक दिया गया था। अब, निर्माण फिर से शुरू हो गया है। हालांकि, बताया जा रहा है कि शुक्रवार के विरोध के बाद निर्माण फिर से रोक दिया गया है।
महापंचायत ने फैसला किया कि पहले मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। यह चेतावनी भी दी गई कि सद्भाव और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज ने महापंचायत में कहा कि टिकली गांव में ज़्यादातर यादव समुदाय के लोग रहते हैं।
आसपास के इलाके में भी कोई ईसाई परिवार नहीं रहता है। इसके बावजूद, चर्च निर्माण की तैयारियों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व हिंदू परिषद के ज़िला अध्यक्ष सुरेंद्र तंवर और महासचिव यशवंत शेखावत ने कहा कि कृषि भूमि के बीच में किसी भी धार्मिक ढाँचे का निर्माण करना जहाँ कोई ईसाई परिवार नहीं रहता है, कानून और परंपराओं के खिलाफ है। इस मामले पर चर्च कमेटी का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी सदस्य ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
कमेटी के सदस्यों ने कहा कि इस मामले पर केवल दिल्ली स्थित मुख्यालय ही आधिकारिक बयान जारी करेगा। टिकली गांव की सामाजिक एकता और शांति के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खेती की ज़मीन पर चर्च बनाना नियमों के खिलाफ है। गांव वाले पूरी तरह एकजुट हैं और किसी भी हालत में चर्च नहीं बनने देंगे।
डॉ. सुनील यादव
यह मामला गांव की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। हम पहले बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। पूरा इलाका टिकरी गांव के साथ खड़ा है।
भीम सिंह, पूर्व सरपंच, नूरपुर झरशा
जो लोग गांव का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गांव वालों की भावनाएं सबसे ऊपर हैं। गांव वालों की सबसे बड़ी चिंता चर्च बनाने की आड़ में धर्म परिवर्तन की संभावना है।
अनिल कश्यप
जब पहली बार चर्च बनाने का मुद्दा उठा था, तो टिकली गांव के लोगों ने आस-पास के गांवों के साथ मिलकर विरोध किया था। अब भी पूरा इलाका चर्च बनाने का ज़ोरदार विरोध करेगा।
मनोज कुमार, अकलीमपुर
गांव में धर्म परिवर्तन की संभावना को लेकर गहरी चिंता है। हम किसी भी हालत में चर्च नहीं बनने देंगे। टिकली गांव में प्रस्तावित चर्च को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हम इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं।
सुमित जैलदार, नगर पार्षद
मैं गांव वालों के साथ हूं। यह निर्माण नियमों और कानूनों के दायरे में रोका जाएगा। वे अपने फैसले पर एकजुट और पक्के दिख रहे हैं। जब गांव वाले इस चर्च निर्माण का विरोध करते हैं, तो उन्हें पुलिस का डर दिखाकर डराया जा रहा है।
श्री भगवान, जिला पार्षद
गांव के युवा चर्च के खिलाफ खड़े हैं। पहले गांव के लेवल पर पंचायत हुई। उसके बाद आस-पास के इलाकों के गांव वालों की एक बड़ी सभा हुई। चर्च किसी भी हालत में नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे उन्हें कितनी भी दूर तक लड़ना पड़े।
सुशील कुमार, टिकली
