गुरुग्राम में 'तैमूर' के बर्थडे का शाही सेलिब्रेशन, सैफ अली खान पहुंचे; करीना कपूर खान के आने का इंतजार

संवाद सहयोगी, पटौदी। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान एवं अभिनेत्री करीना कपूर खान अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान का जन्मदिन आज पटौदी पैलेस में मनाएंगे। इस पारिवारिक आयोजन को लेकर पैलेस में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

अभिनेता सैफ अली खान बृहस्पतिवार शाम ही पटौदी पैलेस पहुंच चुके हैं, जबकि करीना कपूर खान अपने दोनों बच्चों के साथ शनिवार सुबह पटौदी पहुंचेंगी। जन्मदिन समारोह में परिवार के करीबी मित्र शामिल होंगे।

इनमें पद्म श्री से सम्मानित फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर, उनके दोनों बच्चे तथा कुछ अन्य मित्र और उनके परिवारजन शामिल रहेंगे। सभी आमंत्रित अतिथि दोपहर से पहले पटौदी पैलेस पहुंच जाएंगे।

दोपहर और रात्रि भोज की व्यवस्था भी पैलेस परिसर में ही की गई है। आयोजन को खास बनाने के लिए पैलेस की विशेष साफ-सफाई कराई गई है। परिसर को रंग-बिरंगी बिजली की लड़ियों से सजाया गया है।

पैलेस के पीछे बने स्विमिंग पूल का पानी भी बदलवा दिया गया है। बताया जाता है कि सैफ अली खान को तैराकी तथा कसरत का शौक है। वहीं तैमूर अली खान और सैफ दोनों को घुड़सवारी पसंद है, जिसके लिए दो घोड़े भी मंगवाए गए हैं।