VIDEO: गुरुग्राम में मर्सिडीज सवार युवकों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हिंसक झड़प, कार के शीशे तोड़े

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित साइबर पार्क में गलत साइड से ड्राइविंग करने पर मर्सिडीज कार ड्राइवर को भारी पड़ गया। सुरक्षाकर्मियों ने कार पर लाठी-डंडों से हमला कर सभी खिड़कियां तोड़ दीं। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें एक गार्ड बैटन छीनकर कार की ओर दौड़ता है और विंडशील्ड पर वार करता है, जबकि दूसरा टेललाइट्स और साइड मिरर तोड़ता है। बाद में रियर विंडशील्ड और साइड विंडोज भी तोड़ दी गईं।

करीब 50 लाख की इस लग्जरी कार की भारी तोड़फोड़ हुई, लेकिन अभी तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई है। घटना की शुरुआत तब हुई जब मर्सिडीज चालक गलत एंट्री गेट से गाड़ी चला रहा था। साइबर पार्क के गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोका तो बहस हो गई।