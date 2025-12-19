Language
    VIDEO: गुरुग्राम में मर्सिडीज सवार युवकों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हिंसक झड़प, कार के शीशे तोड़े

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित साइबर पार्क में गलत साइड से ड्राइविंग करने पर मर्सिडीज कार ड्राइवर की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने ला ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में गलत साइड से ड्राइविंग करने पर सुरक्षाकर्मियों ने मर्सिडीज कार के शीशे तोड़े।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित साइबर पार्क में गलत साइड से ड्राइविंग करने पर मर्सिडीज कार ड्राइवर को भारी पड़ गया। सुरक्षाकर्मियों ने कार पर लाठी-डंडों से हमला कर सभी खिड़कियां तोड़ दीं। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें एक गार्ड बैटन छीनकर कार की ओर दौड़ता है और विंडशील्ड पर वार करता है, जबकि दूसरा टेललाइट्स और साइड मिरर तोड़ता है। बाद में रियर विंडशील्ड और साइड विंडोज भी तोड़ दी गईं।

    करीब 50 लाख की इस लग्जरी कार की भारी तोड़फोड़ हुई, लेकिन अभी तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई है। घटना की शुरुआत तब हुई जब मर्सिडीज चालक गलत एंट्री गेट से गाड़ी चला रहा था। साइबर पार्क के गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोका तो बहस हो गई।

    आरोप है कि चालक ने गार्ड्स पर हमला किया, जिसके बाद अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर एकत्र हो गए। इसके बाद मामला बढ़ता चला गया और उनके बीच झगड़ा हो गया। युवक की पहचान गांव इस्लामपुर के रहने वाले चमन डागर के रूप में हुई। इस झगड़े में चमन और और गार्ड अंकित दोनों घायल हो गए। सूचना मिलते ही झाड़सा चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई।