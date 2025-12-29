Gurugram News: सोहना के दस हजार परिवारों को मिलेगी टैंकरों से मुक्ति, पाइपलाइन से पहुंचेगा पानी

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सोहना क्षेत्र की रिहायशी सोसायटियों और कालोनियों में रहने वाले करीब दस हजार परिवारों के लिए राहत की खबर है। वर्षों से टैंकर और भूजल पर निर्भर लोगों को अब नियमित जलापूर्ति मिलने की उम्मीद जगी है।

जनस्वास्थ्य विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने संयुक्त रूप से सोहना तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की शार्ट-टर्म और लान्ग-टर्म योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। अधिकारियों के अनुसार अगले छह महीनों में तैयार सोसायटियों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया जाएगा।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की सोहना विकास योजना के तहत क्षेत्र में 50 से अधिक रिहायशी सोसायटियों और कालोनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, सिग्नेचर ग्लोबल पार्क, गोदरेज नेचर प्लस, एलडिको एकोलेड और एचसीबीएस स्पोर्ट्स विले सहित 12 बड़ी सोसायटियां पूरी तरह आबाद हो चुकी हैं, जहां करीब दस हजार परिवार निवास कर रहे हैं।