दुर्लभ प्रवासी पक्षियों से गूंजा सुल्तानपुर उद्यान, 'लार्ज टेल्ड नाइटजार' और 'यूरेशियन हाबी' ने दी दस्तक

महावीर यादव, बादशाहपुर। मौसम में हल्की ठंडक का अहसास होते ही सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी है। चार साल बाद दुर्लभ प्रवासी पक्षी लार्ज टेल्ड नाइटजार देखा गया है। इसके अलावा यूरोप और मध्य एशिया से आने वाला शिकारी पक्षी यूरेशियन हाबी भी इस बार पक्षी प्रेमियों के कैमरे में कैद हुआ है। करीब 142 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली झील प्रमुख बर्ड सेंक्चुरी स्थल है। नवंबर से जनवरी तक यहां देश-विदेश से हजारों बर्डवाचर और फोटोग्राफर पहुंचते हैं। इस बार नाइटजार और हाबी जैसे दुर्लभ पक्षियों का दिखना पक्षियों के आगमन का बेहतर संकेत है।

150 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी हर साल सुल्तानपुर झील में करीब 150 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। इनमें से कई प्रजातियां साइबेरिया, रूस, यूरोप, चीन और अफगानिस्तान से लंबी उड़ान भरकर यहां आती हैं। इन पक्षियों का आगमन अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू होकर फरवरी के अंत तक रहता है। यह समय इनके लिए प्रजनन और विश्राम दोनों के लिए अनुकूल माना जाता है।

अनुकूल जलवायु और भरपूर भोजन मुख्य प्रवासी पक्षियों में ग्रेटर फ्लेमिंगो, बार-हेडेड गूज, पिंटेल, नार्दर्न शोवलर, कामन टील, स्पूनबिल, व्हाइट स्टार्क, ओपनबिल्ड स्टार्क, पेलिकन, ग्रीब, कामन सैंडपाइपर, और रेडशैंक जैसी प्रजातियां शामिल हैं। इनमें से कई पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहां के अनुकूल जलवायु और भरपूर भोजन के कारण ठहरते हैं।

दो वर्षों में आई है गिरावट वन्यजीव प्रेमी अनिल गंडास का कहना है कि इस साल वर्षा और झील में जलस्तर संतुलित रहने से पक्षियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले दो वर्षों में जल की कमी और बढ़ती गतिविधियों के कारण प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट देखी गई थी। इस बार शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में है प्रवासी पक्षी दिखने लगे हैं।