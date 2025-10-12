नूंह में 6 महीने बाद भी नहीं मिला RTI का जवाब, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कर रहे तैयारी

जागरण संवाददाता, नगीना। नूंह जिले में इन दिनों आरटीआई कानून मजाक बनता जा रहा है। अधिकारी समय पर जवाब नहीं देते। ऐसे में सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना यहां शून्य साबित हो रही है। ग्राम तिगांव निवासी फखरुद्दीन द्वारा ब्लाॅक समिति फिरोजपुर झिरका से मांगी गई जानकारी छह माह बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं दी गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत फखरुद्दीन ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय फिरोजपुर झिरका से आरटीआई के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मांगी थीं। मगर निर्धारित समयावधि बीतने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फखरुद्दीन ने पहले स्तर पर आवेदन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा कराया था। जब वहां से कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने प्रथम अपील जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) नूंह को लगाई। मगर वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दाखिल की। फिर भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई।

अंतत: उन्होंने बीडीपीओ की अनदेखी को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। फखरुद्दीन ने कहा कि आरटीआई कानून नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह कानून बेअसर होता दिख रहा है।