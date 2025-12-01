IAS प्रदीप सिंह होंगे मानेसर निगम आयुक्त, आयुष सिन्हा का फरीदाबाद हुआ तबादला
2020 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह मानेसर नगर निगम के नए आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात यह आदेश जारी किया। निवर्तमान आयुक्त आयुष सिन्हा को फरीदाबाद का जिला उपायुक्त बनाया गया है। प्रदीप सिंह पहले सोहना और पटौदी में एसडीएम रह चुके हैं। उनके ज्वाइन करने के बाद लंबित टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, मानेसर (गुरुग्राम)। 2020 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह मानेसर नगर निगम के आयुक्त होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा रविवार देर रात आयुक्त आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया है।
आयुक्त आयुष सिन्हा को फरीदाबाद के जिला उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नूंह के अतिरिक्त जिला उपायुक्त और जिला परिषद के सीईओ प्रदीप सिंह को मानेसर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है।
बताया गया कि प्रदीप सिंह हरियाणा कैडर के 2020 बैच के अधिकारी हैं। वह मूलरूप से भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं। उनके ज्वाइन करने के बाद लंबित टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सकेंगी। मंगलवार या बुधवार को वह पदभार संभाल लेंगे।
बता दें कि प्रदीप सिंह गुरुग्राम जिले के लिए नए नहीं हैं। वह सोहना एवं पटौदी में एसडीएम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
