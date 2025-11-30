Language
    गुरुग्राम पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 865 आरोपितों को किया गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत 22 दिनों में 865 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुख्यात अपराधी शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाना है। पुलिस ने संगठित अपराध में शामिल लोगों को पकड़ा और हिस्ट्रीशीट खोली। अवैध हथियार रखने वालों की गिरफ्तारी हुई और संपत्ति जब्त की गई। पुलिस आयुक्त ने इसे संगठित अपराध रोकने की सशक्त कार्यवाही बताया।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन'  के तहत गुरुग्राम पुलिस की विभिन्न टीमों ने पिछले 22 दिनों में कुल 865 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें 305 कुख्यात व हिंसक अपराधी शामिल हैं। यह कार्रवाई पांच से 27 नवंबर के बीच की गई।

    गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बताया गया कि अभियान का उद्देश्य सक्रिय कुख्यात और हिंसक अपराधियों, गैंग्स्टरों, बदमाशों, हथियार तस्करों तथा नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करके अपराधों व अपराधियों पर अंकुश लगाना है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान संगठित अपराध को अंजाम देने में संलिप्त कुल 74 को पकड़ा गया। विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे 81 आरोपितों की हिस्ट्रीशीट खोली गई व 130 आरोपितों की हिस्ट्रीशीट अपडेट की गई। हिस्ट्रीशीट खोलने व अपडेट के बाद पुलिस टीमे उन पर निगरानी रख रही हैं।

    58 अपरापितों की जमानत रद करने के आवेदन दायर किए गए, 139 अपरापितों पर बीएनएसएस की धाराओं में प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया।कुल 24 अपरापितों की आपराधिक संपत्ति चिह्नित, अटैच कराई गई है, इनमें गाड़ियां व अन्य संपत्तियां शामिल हैं। अवैध हथियार रखने, बेचने, तस्करी व सप्लाई करने करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई में कुल 87 आरोपित पकड़े गए।

    इनके पास से 52 देसी पिस्टल, दो रिवाल्वर, एक गन, एक मैगजीन, 64 कारतूस व चार चाकू बरामद किए गए।पुलिस टीमों ने इस दौरान हत्या के मामलों में नौ आरोपितों को पकड़ा। डकैती, लूटपाट, छीनाझपटी, अवैध वसूली, मारपीट करने, अपहरण व चोरी के मामलों में 69 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। 

    ऑपरेशन ट्रैकडाउन गुरुग्राम पुलिस की संगठित, सशक्त और परिणाम आधारित कार्यवाही का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिले में संगठित अपराध, हथियारबंदी, नशीले पदार्थों की तस्करी और गैंग गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस अभियान को तेजी और सतर्कता से संचालित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।


    -

    विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त