गुरुग्राम पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 865 आरोपितों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' के तहत गुरुग्राम पुलिस की विभिन्न टीमों ने पिछले 22 दिनों में कुल 865 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें 305 कुख्यात व हिंसक अपराधी शामिल हैं। यह कार्रवाई पांच से 27 नवंबर के बीच की गई।

गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बताया गया कि अभियान का उद्देश्य सक्रिय कुख्यात और हिंसक अपराधियों, गैंग्स्टरों, बदमाशों, हथियार तस्करों तथा नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करके अपराधों व अपराधियों पर अंकुश लगाना है।



पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान संगठित अपराध को अंजाम देने में संलिप्त कुल 74 को पकड़ा गया। विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे 81 आरोपितों की हिस्ट्रीशीट खोली गई व 130 आरोपितों की हिस्ट्रीशीट अपडेट की गई। हिस्ट्रीशीट खोलने व अपडेट के बाद पुलिस टीमे उन पर निगरानी रख रही हैं।

58 अपरापितों की जमानत रद करने के आवेदन दायर किए गए, 139 अपरापितों पर बीएनएसएस की धाराओं में प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया।कुल 24 अपरापितों की आपराधिक संपत्ति चिह्नित, अटैच कराई गई है, इनमें गाड़ियां व अन्य संपत्तियां शामिल हैं। अवैध हथियार रखने, बेचने, तस्करी व सप्लाई करने करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई में कुल 87 आरोपित पकड़े गए।