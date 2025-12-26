Language
    गुरुग्राम में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स सुस्त, शहरी क्षेत्र पीछे... DHBVN ने कसा कमर और सब-डिवीजन को दिए टारगेट

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    महावीर यादव, बादशाहपुर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के तहत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लागू करने में जिले का प्रदर्शन दूसरे जिलों की तुलना में कमजोर दिख रहा है। ग्रामीण और औद्योगिक इलाकों में सोलर एनर्जी में काफी दिलचस्पी है, लेकिन शहरी इलाके पीछे छूटते दिख रहे हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने प्रधानमंत्री सूर्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कमर कस ली है।

    निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) विक्रम सिंह द्वारा योजना को लागू करने में अब तक दिखाई गई ढिलाई पर नाराजगी जताने के बाद, अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई है। MD के साफ निर्देशों के बाद, निगम स्तर पर रिव्यू मीटिंग शुरू हो गई हैं, और एक टारगेट-बेस्ड एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

    प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत, आम उपभोक्ताओं को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों से सब्सिडी मिलती है। खास तौर पर, एक किलोवाट, दो किलोवाट और तीन किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने के लिए अलग-अलग दरों पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है।

    MD ने निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं को फील्ड लेवल पर योजना के बारे में बताया जाए, एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाया जाए, और पेंडिंग मामलों को जल्दी सुलझाया जाए। इसके बाद, सर्कल-वन के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्यामवीर सैनी ने सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों और सब-डिविजनल इंजीनियरों के साथ मीटिंग की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिले, हर सब-डिवीजन को टारगेट भी दिए गए हैं।

    प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत काम में तेज़ी लाई जा रही है। सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों और सब-डिविजनल इंजीनियरों के साथ मीटिंग हुई हैं, और उनके टारगेट तय किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि 31 मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिले। श्यामवीर सैनी, अधीक्षण अभियंता, सर्कल-वन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

    संभाग एवं उपखण्डवार लक्ष्य आंकड़े

    उपखंड, कुल उपभोक्ता, पीएमएसवाई लक्ष्य, स्थापित कनेक्शन, लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
    उपखंड कुल उपभोक्ता पीएमएसवाई लक्ष्य स्थापित कनेक्शन लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
    मानेसर 20558 373 190 50.94
    खेड़की दौला 14876 270 113 41.85
    आईडीसी 19845 361 40 11.08
    सेक्टर-5 22132 402 57 14.18
    न्यू कॉलोनी 37601 683 120 17.57
    कादीपुर 31833 578 169 29.24
    न्यू पालम विहार 26732 485 115 23.71
    सेक्टर-37 9448 171 33 19.30
    पटौदी 20868 379 146 38.52
    भोड़ाकलां 23513 427 126 29.51
    फर्रुखनगर 51892 942 324 34.39
    हेली मंडी 17929 326 155 47.55

    प्रभागवार लक्ष्य आंकड़े

    प्रभाग, कुल उपभोक्ता, पीएमएसवाई लक्ष्य, स्थापित कनेक्शन, लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
    प्रभाग कुल उपभोक्ता पीएमएसवाई लक्ष्य स्थापित कनेक्शन लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
    मानेसर 35434 643 303 47.12
    पटौदी 114202 2074 751 36.21
    शहर 147589 2680 534 19.93