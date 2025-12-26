गुरुग्राम में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स सुस्त, शहरी क्षेत्र पीछे... DHBVN ने कसा कमर और सब-डिवीजन को दिए टारगेट

महावीर यादव, बादशाहपुर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के तहत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लागू करने में जिले का प्रदर्शन दूसरे जिलों की तुलना में कमजोर दिख रहा है। ग्रामीण और औद्योगिक इलाकों में सोलर एनर्जी में काफी दिलचस्पी है, लेकिन शहरी इलाके पीछे छूटते दिख रहे हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने प्रधानमंत्री सूर्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कमर कस ली है।

निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) विक्रम सिंह द्वारा योजना को लागू करने में अब तक दिखाई गई ढिलाई पर नाराजगी जताने के बाद, अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई है। MD के साफ निर्देशों के बाद, निगम स्तर पर रिव्यू मीटिंग शुरू हो गई हैं, और एक टारगेट-बेस्ड एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत, आम उपभोक्ताओं को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों से सब्सिडी मिलती है। खास तौर पर, एक किलोवाट, दो किलोवाट और तीन किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने के लिए अलग-अलग दरों पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है।

MD ने निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं को फील्ड लेवल पर योजना के बारे में बताया जाए, एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाया जाए, और पेंडिंग मामलों को जल्दी सुलझाया जाए। इसके बाद, सर्कल-वन के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर श्यामवीर सैनी ने सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों और सब-डिविजनल इंजीनियरों के साथ मीटिंग की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिले, हर सब-डिवीजन को टारगेट भी दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत काम में तेज़ी लाई जा रही है। सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों और सब-डिविजनल इंजीनियरों के साथ मीटिंग हुई हैं, और उनके टारगेट तय किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि 31 मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिले। श्यामवीर सैनी, अधीक्षण अभियंता, सर्कल-वन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम