NSG के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि

    By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का स्थापना दिवस मंगलवार को है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। एनएसजी कमांडो अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। एनएसजी, 1984 में स्थापित, एक विशिष्ट आतंकवाद-निरोधक बल है, जो आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए समर्पित है। गृह मंत्री एनएसजी जवानों को संबोधित करेंगे और सम्मानित करेंगे।

    मानेसर स्थित एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित होगा समारोह।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) का स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को मानेसर स्थित ट्रेनिंग कैंप में आयाेजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।

    वह समारोह के दौरान एनएसजी की मैग्जीन का भी विमोचन करेंगे। समारोह के दौरान आतंकवादी हमलों का मुकाबला कैसे किया जाता है, विस्फोटकों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। आतंकवादियों के कब्जे से लोगों को कैसे मुक्त कराया जाता है, के बारे में माॅकड्रिल के माध्यम से एनएसजी के कमांडो जानकारी देंगे।

    बता दें कि एनएसजी की स्थापना 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की गई थी। स्थापना के बाद से लेकर अब तक एनएसजी ने कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।

    1993 में ऑपरेशन अश्वमेघ को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिसमें इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट का अपहरण करने वालों को मार गिराया गया था। 2002 में ऑपरेशन व्रज शक्ति के तहत अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मार गिराया गया था।

    मुंबई आतंकी हमले के दौरान 2008 में ऑपरेशन ब्लैक टारनेडो चलाया गया था। यह आपरेशन 60 घंटे से अधिक देर तक चला था। ताज होटल के 900 से अधिक कमरों की तलाशी ली गई थी। आठ आतंकवादी मारे गए थे।

    ऑपरेशन सिंदूर मेें भी एनएसजी ने अपनी भूमिका निभाते हुए जम्मू हवाई अड्डे पर विस्फोटकों से लदे दो ड्रोन को निष्क्रिय किया था। इनके अलावा भी कई ऑपरेशन को एनएसजी ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था।

