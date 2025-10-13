NSG के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) का स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को मानेसर स्थित ट्रेनिंग कैंप में आयाेजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वह समारोह के दौरान एनएसजी की मैग्जीन का भी विमोचन करेंगे। समारोह के दौरान आतंकवादी हमलों का मुकाबला कैसे किया जाता है, विस्फोटकों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। आतंकवादियों के कब्जे से लोगों को कैसे मुक्त कराया जाता है, के बारे में माॅकड्रिल के माध्यम से एनएसजी के कमांडो जानकारी देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि एनएसजी की स्थापना 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की गई थी। स्थापना के बाद से लेकर अब तक एनएसजी ने कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 1993 में ऑपरेशन अश्वमेघ को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिसमें इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट का अपहरण करने वालों को मार गिराया गया था। 2002 में ऑपरेशन व्रज शक्ति के तहत अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मार गिराया गया था।