    जाम मुक्त शंकर चौक के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने किए कई बदलाव, बृहस्पतिवार को ट्रायल

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    गुरुग्राम के शंकर चौक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई बदलाव किए हैं, जिनका ट्रायल बृहस्पतिवार से शुरू होगा। ट्रैफिक डीसीपी ने डीएलएफ अधिकारियों और एंबियंस माल के प्रबंधकों के साथ बैठक की, जिसमें तीन चरणों में ट्रायल शुरू करने पर विचार किया गया। रजोकरी फ्लाईओवर से आने वाले वाहनों के लिए लेन आवंटित की गई हैं, जिससे यातायात सुचारू हो सके।

    शंकर चौक पर लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बनाया नया प्लान। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शंकर चौक पर जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई बदलाव किए हैं। इसके पहले फेज का ट्रायल गुरुवार से शुरू होगा।

    इसको लेकर बुधवार को ट्रैफिक डीसीपी डाॅ. राजेश मोहन ने ट्रैफिक टावर स्थित कार्यालय में डीएलएफ अधिकारियों और एंबियंस माॅल के प्रबंधकों के साथ बैठक की।

    इस दौरान यातायात निरीक्षक महावीर सिंह व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक में शंकर चौक पर जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए तीन फेज में ट्रायल शुरु किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। प्रथम चरण के तहत शंकर चौक पर गुरुवार से बदलाव कार्य शुरू किए जाएंगे।

    एंबियंस माॅल और एनएच-48 के निकट जंक्शन पर यातायात प्रवाह को सुचारू बनाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए रजोकरी फ्लाइओवर से आने वाले वाहनों के लिए लेन का उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

    इसमें एनएच-48 की सबसे दाहिनी लेन इफको चौक व जयपुर की ओर सीधे जाने वाले वाहनों के लिए आरक्षित रहेगी। बीच वाली लेन साइबर सिटी, उद्योग विहार और सिकंदरपुर से निकलने वाले वाहनों के लिए और सबसे बायीं लेन एम्बिएंस माॅल की ओर सर्विस रोड से जाने वाले वाहनों के लिए आवंटित की गई है।

