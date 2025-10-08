जाम मुक्त शंकर चौक के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने किए कई बदलाव, बृहस्पतिवार को ट्रायल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शंकर चौक पर जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई बदलाव किए हैं। इसके पहले फेज का ट्रायल गुरुवार से शुरू होगा।

इसको लेकर बुधवार को ट्रैफिक डीसीपी डाॅ. राजेश मोहन ने ट्रैफिक टावर स्थित कार्यालय में डीएलएफ अधिकारियों और एंबियंस माॅल के प्रबंधकों के साथ बैठक की।

इस दौरान यातायात निरीक्षक महावीर सिंह व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक में शंकर चौक पर जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए तीन फेज में ट्रायल शुरु किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। प्रथम चरण के तहत शंकर चौक पर गुरुवार से बदलाव कार्य शुरू किए जाएंगे।