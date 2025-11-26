दिल्ली-जैसलमेर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को मिली मंजूरी, शकूरबस्ती से शाम 5:10 पर की जाएगी रवाना
रेलवे बोर्ड ने शकूरबस्ती (दिल्ली) और जैसलमेर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी है। यह ट्रेन दिल्ली, रेवाड़ी, जोधपुर होते हुए जैसलमेर जाएगी। वापसी में भी इसी रूट का पालन करेगी। इस ट्रेन का पटौदी रोड स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से दैनिक रेल यात्री नाराज हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस स्टेशन पर यात्री संख्या लगातार बढ़ रही है।
जागरण संवाददाता, पटौदी। रेलवे बोर्ड ने जैसलमेर से शकूरबस्ती के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यह गाड़ी संख्या 12249 और 12250 के रूप में संचालित होगी। ट्रेन के संचालन की तिथि रेलवे बोर्ड किसी भी सुविधाजनक समय पर घोषित कर सकता है। कुल 16 कोचों वाली इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली-रेवाड़ी-जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर नई सुविधा मिलेगी।
रेलवे के संयुक्त निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा द्वारा जारी पत्र के अनुसार 12249 शकूरबस्ती-जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन शकूरबस्ती से शाम 5:10 बजे चलकर रेवाड़ी 7:10 पर, जयपुर 10:40 पर, जोधपुर सुबह 3:50 पर और जैसलमेर सुबह 9 बजे पहुंचेगी।
वहीं वापसी में 12250 जैसलमेर-शकूरबस्ती एक्सप्रेस जैसलमेर से शाम 5 बजे चलकर जोधपुर रात 10:15 पर, जयपुर सुबह 3:40 पर, रेवाड़ी 7:38 पर और शकूरबस्ती प्रायः 9:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन का व्यावसायिक ठहराव दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नवा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डिगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियान, मारवाड़, लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुरा गोमत पर किया गया है।
इधर, इस ट्रेन का पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर ठहराव न देने से दैनिक रेल यात्री नाखुश हैं। दैनिक रेल यात्री संघ पटौदी रोड के अध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कई ऐसे स्टेशनों पर भी ठहराव दिया गया है, जिनका राजस्व पटौदी रोड स्टेशन से कम है, जबकि यहां लगातार यात्री संख्या और आय बढ़ रही है।
उन्होंने यह भी आशंका जताई कि नई एक्सप्रेस ट्रेन के चलते रेवाड़ी से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 54414 भी प्रभावित होगी और समय से लेट होने की संभावना बढ़ जाएगी।
चौहान ने कहा कि वर्षों से उत्तर रेलवे द्वारा पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू और खलीलपुर स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया जा रहा है और न ही पिछले 25–30 वर्षों में दिल्ली–रेवाड़ी सेक्शन पर नई पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही यात्रियों के हित में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
