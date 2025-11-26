गुरुग्राम: सिरहौल बॉर्डर पर डंपर ने पुलिसकर्मी को कुचला, मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर सिरहौल बॉर्डर के पास मंगलवार रात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कांस्टेबल लोकेश कुमार हाईवे टीम के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह 2 बजे वह पुलिस की गाड़ी से उतरकर पेशाब करने के लिए हाईवे के किनारे गए। गाड़ी की तरफ लौटते समय जयपुर की तरफ से आ रहे डंपर ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक, 32 साल के लोकेश कुमार रेवाड़ी के भूड़पुर गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में माता, पिता, भाई, पत्नी और डेढ़ साल का बच्चा है। हादसे के बाद पुलिस की एक टीम उन्हें हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

हादसे की सूचना मिलने पर उद्योग विहार थाने से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक, लोकेश जोनल ऑफिसर ASI मामचंद की टीम के साथ नाइट ड्यूटी पर थे। टीम रात 1:30 बजे सिग्नेचर टावर चौक से निकली थी। लोकेश ने शंकर चौक और सिरहौल बॉर्डर के बीच पेशाब करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी। एक्सीडेंट के दौरान एक तेज़ रफ़्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी।