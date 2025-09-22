गुरुग्राम के पटौदी में कांग्रेस का हल्ला बोल, 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाते हुए निकाला मार्च

जागरण संवाददाता, पटौदी। कांग्रेस पार्टी ने पटौदी में वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया। इससे पहले सामुदायिक केंद्र से आंबेडकर पार्क तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की।

अभियान में मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा सह-प्रभारी जितेंद्र भगेल, कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव, शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर, कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी, पर्ल चौधरी तथा प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा की वोट चोरी को उजागर कर लोकतंत्र की हत्या का पर्दाफाश किया है। अब जनता ही भाजपा को गद्दी से उतारकर जवाब देगी।

राहुल गांधी द्वारा दिया गया यह केवल नारा नहीं बल्कि जनता का गूंजता हुआ जनादेश है। भाजपा ने मतदाता सूचियों में धांधली कर सत्ता हथियाई है, लेकिन कांग्रेस इसे जन आंदोलन बनाकर गांव-गांव तक ले जाएगी।

भाजपा जनता का वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है, मगर कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हस्ताक्षर कर भाजपा सरकार का विरोध जताया।

इसके बाद कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पैदल मार्च कर आंबेडकर भवन पहुंचे और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।

इस अवसर पर पहलवान दलीप सिंह छिल्लर, रोहताश बेदी, पवन चौधरी, सुनीता वर्मा, राजकुमार मुदगिल, अजीत छावन, प्रवीण यादव, दीपेश कौशिक उपस्थित रहे।

