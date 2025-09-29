Language
    गुरुग्राम में खौफनाक वारदात, पत्नी की हत्या करने के बाद इंजीनियर पति ने की आत्महत्या

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:31 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 37 में एक दंपती की दुखद घटना सामने आई। झगड़े के बाद पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी फिर स्वयं भी फांसी लगा ली। अजय और स्वीटी नामक यह दंपती मिलेनियम सिटी सोसाइटी में रहते थे। अजय ने आत्महत्या करने की बात का वीडियो अपने दोस्त को भेजा था जिसने पुलिस को सूचित किया।

    गुरुग्राम में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 स्थित मिलेनियम सिटी सोसाइटी में रहने वाले युवक ने झगड़े के बाद रविवार शाम गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    युवक ने सुसाइड करने की बात कह कर अपने एक दोस्त को वीडियो भेजा था। उसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर कमरे में पति पत्नी दोनों मृत अवस्था में पाए गए।

    पुलिस के अनुसार, दंपती की पहचान 30 वर्षीय अजय कुमार और 28 वर्षीय स्वीटी शर्मा के रूप में की गई है। अजय कुमार यूपी के प्रयागराज के मोती लाल नेहरू रोड और स्वीटी बंगाल के आसनसोल की रहने वाली थी। तीन साल पहले दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों इंजीनियर थे और गुरुग्राम में आईटी कंपनी में काम करते थे। स्वीटी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था।

    दंपती मिलेनियम सिटी सोसाइटी के टावर सात स्थित 13वें फ्लोर पर दो साल से किराए से रह रहे थे। बताया जाता है कि अजय ने जिस दोस्त को वीडियो भेजा, उसने सेक्टर 10ए पुलिस को इसकी सूचना दी थी। उसने बताया था कि उसे शाम करीब पांच बजे वीडियो आया। उसमें अजय द्वारा सुसाइड करने की बात कही गई थी। शायद दोनों पति-पत्नी में झगड़ा हुआ था।

    उसने बताया कि पहले भी अजय ने झगड़े की जानकारी उसे दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों के शव एक कमरे में पाए गए। महिला का शव नीचे जमीन पर पड़ा था। एफएसएल, फिंगर प्रिंट टीमों ने मौके की जांच की। इस दौरान पता चला कि महिला का गला दुपट्टे से घोटा गया था। युवक का शव फंदे से लटका हुआ था।

    सेक्टर 10 थाना पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक दृष्टया प्रतीत होता है कि युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर फंदे से खुद आत्महत्या कर ली।

    पुलिस ने फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवा कर स्वजन को सूचना दी है। परिवारवालों के आने के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। दोस्त और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है।