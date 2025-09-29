Language
    फेसबुक पर विदेशी महिला बन की दोस्ती, मिलने आने के बहाने ट्रांसफर करा लिए एक लाख 46 हजार

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:52 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक युवक फेसबुक ठगी का शिकार हुआ। एक विदेशी महिला बनकर एक महिला ने उससे दोस्ती की और भारत आने के नाम पर पैसे मांगे। युवक से 1 लाख 46 हजार रुपये ठगे गए। मानेसर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फेसबुक फ्रॉड के इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।

    गुरुग्राम में साइबर क्राइम के मामले थम नहीं रहे हैं। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों के गिरोह गुरुग्राम के एक युवक को जाल में फंसाकर उससे एक लाख 46 हजार रुपये की ठगी कर ली। गिरोह में शामिल एक महिला ने फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती की और भारत आकर मिलने की बात कहकर रुपये ट्रांसफर कराए गए।

    मानेसर के रहने वाले संजीव कुमार ने मानेसर साइबर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि कुछ दिन पहले फेसबुक पर उनकी दोस्ती हना नाम की युवती से हुई थी। उसने अपने आप को विदेश में रहने वाली बताया था। उसकी प्रोफाइल पर डीपी भी विदेशी महिला की लगी हुई थी।

    उसने वाट्सएप पर उन्हें मैसेज किया और फिर बात होने लगी। कुछ दिन बाद उसने कहा कि वह भारत आ रही है। इसके बाद उनके पास अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रहा है।

    एयरपोर्ट पर एक महिला आई है और उनका नाम बता रही है। विदेशी महिला का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर उनसे शुरुआत में 61 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद कहा गया कि उनके नाम पर 50 हजार पाउंड का चेक आया हुआ है, इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करने के नाम पर 29 हजार ले लिए गए।

    कई बार में उनसे 1 लाख 46 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। फोन स्विच ऑफ होने के बाद उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। मानेसर साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

