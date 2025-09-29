गुरुग्राम में ठगों ने तीन लोगों से की आठ लाख की धोखाधड़ी, किसी को जॉब तो किसी को बोनस के नाम पर लगाया चूना

गुरुग्राम में साइबर ठगों ने तीन लोगों से आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ितों को पार्ट टाइम जॉब क्रेडिट कार्ड बोनस और स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर ठगा गया। साइबर पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठगों ने अलग-अलग तरीकों से लोगों को फंसाया और उनसे पैसे ऐंठ लिए।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले तीन लोगों से करीब आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। किसी से पार्ट टाइम जॉब के नाम पर रुपये ठगे गए तो किसी से क्रेडिट कार्ड में बोनस आने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूरत नगर फेस दो में रहने वाली पुष्पा शर्मा ने साइबर थाना वेस्ट में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि बीते दिनों उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन जॉब के लिए विज्ञापन देखा था। जब उन्होंने उस पर जानकारी मांगी तो उन्हें वाट्सएप पर पार्ट टाइम नौकरी देने के लिए मैसेज आया। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम पर एक ग्रुप से जोड़ दिया गया। यहां पर आनलाइन टास्क पूरा करने के नाम पर उनसे कई बार तीन लाख दस हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।

दूसरी ओर लक्ष्मण विहार में रहने वाले उदय सिंह कुशवाहा ने साइबर थाना पश्चिम पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बीते दिनों उनके मोबाइल नंबर को एक अनजान ग्रुप में एड कर लिया गया। यहां पर उन्हें कुछ लोगों ने स्टाक ट्रेडिंग में निवेश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कई बार में 3 लाख 80 हजार उनके बताए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।