गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में बवाल, छात्रों के दो गुटों में झड़प; गोली भी चली
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पास दो छात्रों में मामूली बहस के बाद हिंसक झड़प हो गई। एक गुट ने गोली भी चलाई जिससे यूनिवर्सिटी परिसर में दहशत फैल गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोली चलाने वाला गुट थार गाड़ी से कैंपस पहुंचा था। विवाद शाम को एक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ था।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में मामूली कहासुनी पर बृहस्पतिवार रात गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नजदीक दो छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष ने गोली तक चला दी। इससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया।
शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। गोली चलाने वाले छात्र का गुट थार से यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचा था।
बृहस्पतिवार शाम यूनिवर्सिटी के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन था। उसी दौरान साहिल नामक छात्र का एक अन्य छात्र से किसी बात को लेकर मामूली सी कहासुनी हो गई थी। अन्य छात्रों ने विवाद को शांत करा दिया था।
बताया गया कि रात 11 बजे के बाद जब साहिल अपने घर लौट रहा था, उसी दौरान आरोपित छात्र
अपने साथियों के साथ थार से पहुंचा और उसे बातचीत के लिए बुलाया। उसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी काफी बढ़ गई। इस पर आरोपित के दोस्त ने गोली चला दी। साहिल ने भागकर अपनी जान बचाई। गोली चलने की आवाज सुन आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों को जुटते देख आरोपित फरार हो गए।
