    मुठभेड़ में आमने-सामने चली ताबड़तोड़ गोलियां, डबल मर्डर के गवाह की हत्या मामले में 50-50 के इनामी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:25 AM (IST)

    गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नजफगढ़ डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के वांछित दो आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी जबकि एक एएसआई भी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से दो पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था।

    गुरुग्राम में मुठभेड़ में 50-50 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच एवं दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या मामले में वांछित दो आरोपितों को शुक्रवार अलसुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना इलाके में हुई।

    पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई विकास के हाथ में भी गोली लगी है। दोनों आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

    मुठभेड़ में अरोपितों ने छह व पुलिस टीमों द्वारा सात राउंड सहित कुल 13 राउंड फायर किए गए। आरोपितों के कब्जे से दो पिस्टल, चोरी की एक बाइक की बरामदगी की गई। घटनास्थल से 13 खाली खोल किए बरामद गए।

    वहीं, आरोपितों की पहचान दिल्ली के गोली डेयरी निवासी मोहित जाखड़ एवं उत्तम नगर निवासी जतिन के रूप में की गई। दोनों नजफगढ़ (दिल्ली) में हुए दोहरे हत्याकांड व उसके चश्मदीद गवाह की हत्या में आरोपित हैं। आरोपितों एवं एएसआई को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।