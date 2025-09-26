मुठभेड़ में आमने-सामने चली ताबड़तोड़ गोलियां, डबल मर्डर के गवाह की हत्या मामले में 50-50 के इनामी गिरफ्तार

गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नजफगढ़ डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के वांछित दो आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। राजेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी जबकि एक एएसआई भी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से दो पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच एवं दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या मामले में वांछित दो आरोपितों को शुक्रवार अलसुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क थाना इलाके में हुई।

