कनपटी पर गोली लगने से व्यक्ति की मौत, हत्या या आत्महत्या... गुरुग्राम पुलिस जल्द खोलेगी राज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के बिलासपुर में एक व्यक्ति की कनपटी पर गोली लगने से मौत हो गई। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले अरविंद कुमार के रूप में की गई है।

बताया गया कि उसने खुद की गोली मारकर आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या की है, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार को इसकी सूचना दी गई है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है।