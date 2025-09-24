कनपटी पर गोली लगने से व्यक्ति की मौत, हत्या या आत्महत्या... गुरुग्राम पुलिस जल्द खोलेगी राज
गुरुग्राम के बिलासपुर में एक व्यक्ति की कनपटी पर गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अरविंद कुमार के रूप में हुई है जो उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला था। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों कोणों से जांच कर रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार को सूचित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के बिलासपुर में एक व्यक्ति की कनपटी पर गोली लगने से मौत हो गई। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले अरविंद कुमार के रूप में की गई है।
बताया गया कि उसने खुद की गोली मारकर आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या की है, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार को इसकी सूचना दी गई है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- परीक्षा में कम नंबर आने पर 10वीं के छात्र ने 20वीं मंजिल से लगाई छलांग, बेटे की मौत से घर में मचा कोहराम
पुलिस के अनुसार अरविंद बिलासपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में पेट्रोल पंप पर काम करता था। प्रारंभिक दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में काफी कुछ जानकारी मिल सकती है। व्यक्ति जहां काम करता था वहां के साथी कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।