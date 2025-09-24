परीक्षा में कम नंबर आने पर 10वीं के छात्र ने 20वीं मंजिल से लगाई छलांग, बेटे की मौत से घर में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर-37डी स्थित रामप्रस्थ सिटी सोसाइटी में 15 वर्षीय किशोर ने 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसका लहूलुहान अवस्था में शव सोसाइटी कैंपस में मंगलवार रात 11 बजे पाया गया।

वहीं, सिक्योरिटी स्टाफ ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। थाना पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

किशोर की पहचान आसमान के रूप में की गई है। यह पास के ही निजी स्कूल में दसवीं में पढ़ता था। बताया जाता है कि बीते दिनों ही छात्र की अर्धवार्षिक की परीक्षा हुई थी। कम अंक आने पर वह गुमसुम था।