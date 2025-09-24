Language
    परीक्षा में कम नंबर आने पर 10वीं के छात्र ने 20वीं मंजिल से लगाई छलांग, बेटे की मौत से घर में मचा कोहराम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:09 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-37डी स्थित रामप्रस्थ सिटी सोसाइटी में 15 वर्षीय आसमान ने 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अर्धवार्षिक परीक्षा में कम अंक आने के कारण वह गुमसुम था। माता-पिता ने उससे कारण पूछा जिसके बाद उसने बालकनी से छलांग लगा दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    गुरुग्राम में 10वीं के छात्र ने 20वीं मंजिल से लगाई छलांग।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर-37डी स्थित रामप्रस्थ सिटी सोसाइटी में 15 वर्षीय किशोर ने 20वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसका लहूलुहान अवस्था में शव सोसाइटी कैंपस में मंगलवार रात 11 बजे पाया गया।

    वहीं, सिक्योरिटी स्टाफ ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। थाना पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

    किशोर की पहचान आसमान के रूप में की गई है। यह पास के ही निजी स्कूल में दसवीं में पढ़ता था। बताया जाता है कि बीते दिनों ही छात्र की अर्धवार्षिक की परीक्षा हुई थी। कम अंक आने पर वह गुमसुम था।

    मंगलवार शाम पिता ने उससे गुमसुम होने का कारण पूछा तो इसकी जानकारी दी। जब परिवार के अन्य लोग कमरों में चले गए तो छात्र ने बालकनी में आकर नीचे छलांग लगा दी।

    छात्र के पिता रविश कुमार गुरुग्राम के सुपर मार्केट में काम करते हैं और माता गृहिणी हैं। पिता ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इस तरह का भी कदम उठा लेगा।