रोहतक में 50 वर्षीय व्यक्ति ने कुंए में छलांग लगाकर दी जान, मृतक पर दर्ज था पॉस्को एक्ट का केस

रोहतक के चुलियाना गांव में एक कुएं में 50 वर्षीय बिजेंद्र का शव मिला। बिजेंद्र गुरुग्राम में सुरक्षाकर्मी था और उस पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज था जिसके बाद वह अपने गांव लौट आया था। रविवार शाम से वह लापता था। पुलिस को मौके पर सल्फास की गोलियों के कागज मिले हैं। पुलिस के अनुसार बिजेंद्र ने सल्फास खाकर कुएं में कूदकर आत्महत्या की है।

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव चुलियाना से कारौर रोड पर स्थित एक कुएं में गांव इस्माइला निवासी करीब 50 वर्षीय बिजेंद्र का शव मिला। पुलिस की जांच में सामने आया कि बिजेंद्र पिछले तीन साल से अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रहता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहां पर एक निजी स्कूल में सुरक्षाकर्मी था। बिजेंद्र के खिलाफ गुरुग्राम में कुछ दिन पहले ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया था। इसके बाद 11 सितंबर को बिजेंद्र अपनी पत्नी के साथ वापस अपने पैतृक गांव में आ गया था। इसके बाद से ही वो लगातार परेशान चल रहा था।

रविवार की शाम को बिजेंद्र घर से बाहर बाइक लेकर निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। सोमवार सुबह जब ग्रामीण खेत में गए तो उन्हें कुएं के पास एक बाइक, चप्पल समेत अन्य सामान पड़ा हुआ मिला। जब किसानों ने कुए में शव देखा तो डायल 112 पर पुलिस को सूचित किया।

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को जांच के दौरान मौके से सल्फास की गोली के कागज मिले। इस संबंध में खरावड़ चौकी प्रभारी परमजीत सिंह का कहना है कि मृतक बिजेंद्र सिंह के खिलाफ गुरुग्राम में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है।