गुरुग्राम में बुलडोजर लेकर झुग्गियां हटाने पहुंचे डीटीपी बाठ, तोड़फोड़ के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प
गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड सेक्टर 12 में अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। नगर निगम की टीम और डीटीपी आरएस बाठ की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प हुई जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। ये झुग्गियां वर्षों से शहर के बीचो-बीच बसी हुई थीं जिसके कारण कार्रवाई की गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड स्थित सेक्टर- 12 में मार्केट में अवैध रूप से बसी झुग्गियों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम और नगर निगम के नोडल अधिकारी डीटीपी आरएस बाठ ने बुधवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की।
इस दौरान स्थिति इतना बिगड़ गई कि आनन-फानन में मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर झड़प हुई।
नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने बुलडोजर कार्रवाई से आक्रोशित लोगों को समझाते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने झड़प करते हुए झुग्गियों के प्रधान को कहा, "यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे।"
उल्लेखनीय है कि ये अवैध झुग्गियां शहर के बीचो-बीच इस तरह से वर्षों से बनी हैं।
झुग्गियों में सालों से रहने वाले लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: गुरुग्राम के इस इलाके में जमकर गरजा बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त
यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: गुरुग्राम में अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम ने की 500 बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी
डीएलएफ सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 14 को
नए गुरुग्राम के डीएलएफ फेज एक से पांच में रिहायशी क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण से जुड़े मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। केस का नंबर न आने से सुनवाई टल गई।
अब अगली तारीख 14 अक्टूबर तय की गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरवरी में ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति (स्टे) आदेश के तहत रोक रखा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।