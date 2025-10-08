गुरुग्राम में बुलडोजर लेकर झुग्गियां हटाने पहुंचे डीटीपी बाठ, तोड़फोड़ के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड स्थित सेक्टर- 12 में मार्केट में अवैध रूप से बसी झुग्गियों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम और नगर निगम के नोडल अधिकारी डीटीपी आरएस बाठ ने बुधवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की।

इस दौरान स्थिति इतना बिगड़ गई कि आनन-फानन में मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच जमकर झड़प हुई।

नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने बुलडोजर कार्रवाई से आक्रोशित लोगों को समझाते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने झड़प करते हुए झुग्गियों के प्रधान को कहा, "यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे।"

उल्लेखनीय है कि ये अवैध झुग्गियां शहर के बीचो-बीच इस तरह से वर्षों से बनी हैं।

झुग्गियों में सालों से रहने वाले लोग प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

डीएलएफ सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 14 को

नए गुरुग्राम के डीएलएफ फेज एक से पांच में रिहायशी क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण से जुड़े मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। केस का नंबर न आने से सुनवाई टल गई।