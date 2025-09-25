गुरुग्राम में सिटी बसों में अब दूरी के हिसाब से दें किराया, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 रुपये में करें सफर
गुरुग्राम में सिटी बस के किराए में बदलाव किया गया है। अब यात्रियों को दूरी के हिसाब से किराया देना होगा। जीएमसीबीएल ने नई किराया व्यवस्था 24 सितंबर से लागू कर दी है। 6 किलोमीटर तक 10 रुपये 6 से 13 किलोमीटर तक 20 रुपये और 13 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 30 रुपये किराया लगेगा। जीएमसीबीएल ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम मेट्रोपाेलिटन सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की सिटी बसों में अब यात्रियों को सफर की दूरी के हिसाब से किराया देना होगा। पहले यह बस स्टाॅप की संख्या पर आधारित था। इसको लेकर अब जीएमसीबीएल ने बस किराये के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। यह संशोधित किराया 24 सितंबर से प्रभावी हो गया है, जिसे 16 सितंबर 2025 को हुई जीएमसीबीएल बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई थी। नए किराये के अनुसार, अब गुरुग्राम बसों में छह किलोमीटर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को दस रुपये, छह से 13 किलोमीटर तक के सफर के लिए 20 रुपये और 13 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर 30 रुपये का फ्लैट किराया देना होगा।
निजी वाहनों पर कम करेंगे निर्भरता
जीएमसीबीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी ने बताया कि नया किराया सिस्टम को सभी यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और न्यायसंगतता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जीएमसीबीएल बसें सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा विकल्प उपलब्ध करा रही हैं। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और शहर में सतत गतिशीलता को बढ़ावा दें।
21 रूटों पर चल रहीं 150 बसें
फिलहाल, जीएमसीबीएल के पास 150 आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बसों का बेड़ा है, जो 21 मार्गों पर संचालित हो रही हैं। इन बसों में जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और ई-टिकटिंग मशीन जैसी सुविधाएं हैं। अधिकारियों का कहना है कि हजारों लोग रोजाना इन बसों के माध्यम से सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा कर रहे हैं।
नागरिक सभी रूट और किराया संबंधी जानकारी जीएमसीबीएल द्वारा विकसित "गुरुग्रामन ऐप" पर देख सकते हैं। इस ऐप के जरिए टिकटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस वर्ष जीएमसीबीएल के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ी जाएंगी, जिससे सेवाओं में और मजबूती आएगी। नए रूट जोड़े जाने से शहर के बड़े हिस्से में यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
इन मुख्य रूटों पर चल रहीं सिटी बसें
- 132 बी – हीरो होंडा चौक से डुंडाहेड़ा
- डी 202 – गुरुग्राम बस स्टैंड से बदरपुर बार्डर
- 134 – आइएफएफसीओ मेट्रो से ढाणा मोड़
- 212डीएन -212यूपी – बसई चौक से हुडा सिटी सेंटर (मुद्रिका)
- 221ए– गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से बादशाहपुर
- 222सी – गुरुग्राम बस स्टैंड से राम मंदिर
- 116एफ– रेलवे स्टेशन से सीआरपीएफ कैंप कादरपुर
- 135बी – आइएफएफसीओ मेट्रो से धोरका गांव
- 111ए – हीरो होंडा चौक से हुडा सिटी सेंटर
- 126 – बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन
- 133 – आइएफएफसीओ चौक मेट्रो से पुलिस लाइन मानेसर
- 254-254 ए – महावीर चौक से फरुखनगर-कांकरौला-भांगरौला
- 111बी – हुडा सिटी सेंटर से मारुति कुंज
- 111जीडी-111जीयू – सेक्टर-55-56 मेट्रो स्टेशन (मुद्रिका)
- 114 – हुडा सिटी सेंटर से बिजनेस जोन सेक्टर-50
- 118 – हुडा सिटी सेंटर से सोहना
- 213 – गुरुग्राम बस स्टैंड से गैरतपुरबास गांव
- 217 – महावीर चौक से भोंडसी पुलिस चौकी
- 218 – गुरुग्राम बस स्टैंड से सोहना्र
