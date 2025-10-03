गुरुग्राम में दुष्कर्म की शिकार आठ वर्षीय बच्ची गहरे सदमे में, शक- आरोपी है पोर्न वीडियो देखने का एडिक्ट

गुरुग्राम में दुष्कर्म पीड़िता आठ वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर है उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची गहरे सदमे में है और उसे आंतरिक चोटें भी आई हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है और मामले की जांच कर रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्ची की काउंसलिंग करेगी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दुष्कर्म पीड़िता आठ साल की बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। सिविल अस्पताल में कई डाॅक्टरों की टीम ने प्रारंभिक इलाज के बाद उसे शुक्रवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। डाॅक्टरों के अनुसार बच्ची गहरे ट्रामे से गुजर रही है। इंटरनल इंज्यूरी भी लग रही है। दूसरी ओर सेक्टर 93 चौकी पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित युवक को कोर्ट में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।

करीब पांच किलोमीटर दूर ले गया एक निजी कंपनी में डिलीवरी ब्वाॅय का काम करने वाले 21 वर्षीय युवक ने बुधवार दोपहर आठ साल की बच्ची का उस दौरान अपहरण कर लिया था जब वह कंजक खाने के लिए जा रही थी। बच्ची का घर सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र में ही है। आरोपित उसे घर से करीब पांच किलोमीटर दूर ले गया और यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर मारपीट की थी और उसे उसी अवस्था में छोड़कर फरार हो गया था।

तीन दिन के रिमांड पर लिया परिवार की शिकायत पर सेक्टर 93 चौकी पुलिस टीम ने 20 घंटे बाद बच्ची को सेक्टर 95 स्थित घटनास्थल से बरामद किया था। इसके बाद आरोपित को भी सेक्टर 83 से पकड़ लिया था। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के अनुसार आरोपित युवक को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान इससे इसके बारे में पूरी जानकारी की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं इसने इस घटना से पहले तो कोई इस तरह की वारदात नहीं की है।

फोन की गूगल हिस्ट्री डिलीट पुलिस आरोपित के फोन की जांच कर रही है। देखा जा रहा है कि कहीं वह पोर्न एडिक्ट तो नहीं है। फिलहाल यह पता चला है कि आरोपित ने गूगल की सर्च हिस्ट्री डिलीट की हुई है। वहीं इसके फोन में भी अभी इस तरह का कोई डाटा नहीं मिला है। पुलिस इसके फोन को मधुबन लैब भेजेगी। इसकी हिस्ट्री रिकवर कर जानकारी सामने आ सकती है। आरोपित मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है और यहां किराये से रहता था।