गुरुग्राम में युवक ने आठ वर्षीय बच्ची का अपहरण कर किया दुष्कर्म, 20 घंटे तक घटनास्थल पर पड़ी रही बेहोश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में आठ वर्षीय बच्चे के साथ एक जघन्य घटना सामने आई है। बुधवार दोपहर कंजक खाने गई बच्ची का एक मुस्लिम डिलीवरी ब्वाॅय ने अपहरण कर लिया और उसे घर से पांच किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर मारपीट की और वारदात के बाद आरोपित बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया। अपहरण की शिकायत मिलने पर पुलिस की पांच टीमों ने करीब 20 घंटे बाद बच्ची को गुरुवार सुबह घटनास्थल से बेहोशी की हालत में बरामद किया। जांच करते हुए पुलिस टीमों ने गुरुवार दोपहर बाद आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया।

स्कूटी पर बैठाकर ले जाते दिखा सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने बुधवार रात साढ़े आठ बजे सेक्टर 93 चौकी पुलिस को शिकायत दी कि उसकी बच्ची बुधवार सुबह 11 बजे कंजक खाने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो पुलिस की पांच टीमें गठित की गईं। रात में ही अपहरण की धाराओं में केस दर्जकर घर के आस-पास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि हरी स्कूटी सवार एक युवक बच्ची को अपने साथ ले गया है।

पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज पुलिस टीमें रातभर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और आस-पास के क्षेत्र को खंगालती रहीं। सुबह करीब नौ बजे बच्ची को घर से पांच किलोमीटर दूर सेक्टर 95 क्षेत्र में घटनास्थल से बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। बच्ची यहां पड़ी हुई थी। उसकी हालत खराब थी। उसे फौरन अस्पताल भेजा गया। मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म और मारपीट की घटना की पुष्टि हुई। इस पर पाक्सो एक्ट की धारा छह व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया।

दो और बच्चों का भी किया था अपहरण एसीपी वेस्ट अभिलक्ष्य जोशी ने बताया कि बच्ची के बरामद होने के बाद आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। गुरुवार दोपहर बाद आरोपित को सेक्टर 83 से गिरफ्तार कर लिया गया। 21 वर्षीय आरोपित मुस्लिम समुदाय का है। आरोपित से पुलिस को पूछताछ में पता चला कि यह निजी कंपनी में डिलीवरी ब्वाॅय का काम करता है।