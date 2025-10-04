गुरुग्राम को जलभराव से बचाने की तैयारी, करेंगे सर्विस लेन चौड़ी और बनाएंगे दो किमी लंबी अंडरग्राउंड ड्रेन

गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन को चौड़ा करने और भूमिगत ड्रेन बनाने का फैसला किया है। नरसिंहपुर से बादशाहपुर ड्रेन तक बनने वाली इस ड्रेन के लिए एचएसआईआईडीसी ने उद्यमियों से जमीन लेना शुरू कर दिया है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अगले मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

आदित्य राज, गुरुगाम। साइबर सिटी में जलभराव की वजह से पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी ने प्रदेश सरकार को हाई अलर्ट मोड पर ला दिया है। जलभराव से निजात पाने के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी दिशा में दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन को न केवल चौड़ा किया जाएगा बल्कि नरसिंहपुर से लेकर बादशाहपुर ड्रेन तक भूमिगत ड्रेन बनाई जाएगी।

कब्जा नहीं लिया गया 30-30 मीटर के अंतराल पर चैंबर होगा। भूमिगत ड्रेन कंक्रीट की होगी। यह पाइप की तरह होगी। इसमें मलबा डालना आसान नहीं होगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए एचएसआइआइडीसी ने उद्यमियों से 15-15 मीटर जमीन लेना शुरू कर दिया है। जमीन का अधिग्रहण काफी पहले किया गया था लेकिन कब्जा नहीं लिया गया था।

वर्तमान में सर्विस लेन की चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। 15 मीटर चौड़ाई बढ़ने के बाद सर्विस लेन चार लेन की हो जाएगी। इससे सर्विस लेन पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। यही नहीं सर्विस लेन के दोनों तरफ फुटपाथ की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

सर्विस लेन बन जाता है तालाब वैसे तो पूरे गुरुग्राम में जलभराव की समस्या गंभीर है लेकिन नरसिंहपुर के सामने दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पर समस्या सबसे विकट है। हल्की वर्षा होने पर ही सर्विस लेन तालाब बन जाती है। सेक्टर-34 एवं 35 औद्योगिक क्षेत्र का पानी सर्विस लेन पर आ जाता है। धीरे-धीरे हाईवे के ऊपर पानी भर जाता है। मानसून के दौरान आठ से 10 बार जलभराव की समस्या सामने आती है। जलभराव से हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो जाता है।

10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत स्थायी समाधान के लिए सर्विस लेन को चौड़ा करने के साथ ही भूमिगत ड्रेन बनाई जाएगी। इसकी लंबाई लगभग दो किलोमीटर होगी। 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। सर्विस लेन के किनारे दो किलोमीटर तक जमीन पर कब्जा लेने की सहमति अधिकतर उद्यमियों ने एचएसआईआईडीसी को दे दी है।

प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के स्तर पर एक बार उद्यमियों की बैठक हो चुकी है। कुछ उद्यमियों की शिकायत है कि उन्होंने जमीन का मुआवजा नहीं उठाया था। कुछ की शिकायत है कि उन्हें कम मुआवजा मिला। इस पर एचएसआइआइडीसी से कहा गया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें।