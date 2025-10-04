गुरुग्राम को जलभराव से बचाने की तैयारी, करेंगे सर्विस लेन चौड़ी और बनाएंगे दो किमी लंबी अंडरग्राउंड ड्रेन
गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन को चौड़ा करने और भूमिगत ड्रेन बनाने का फैसला किया है। नरसिंहपुर से बादशाहपुर ड्रेन तक बनने वाली इस ड्रेन के लिए एचएसआईआईडीसी ने उद्यमियों से जमीन लेना शुरू कर दिया है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अगले मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
आदित्य राज, गुरुगाम। साइबर सिटी में जलभराव की वजह से पूरी दुनिया में हो रही किरकिरी ने प्रदेश सरकार को हाई अलर्ट मोड पर ला दिया है। जलभराव से निजात पाने के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी दिशा में दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन को न केवल चौड़ा किया जाएगा बल्कि नरसिंहपुर से लेकर बादशाहपुर ड्रेन तक भूमिगत ड्रेन बनाई जाएगी।
कब्जा नहीं लिया गया
30-30 मीटर के अंतराल पर चैंबर होगा। भूमिगत ड्रेन कंक्रीट की होगी। यह पाइप की तरह होगी। इसमें मलबा डालना आसान नहीं होगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए एचएसआइआइडीसी ने उद्यमियों से 15-15 मीटर जमीन लेना शुरू कर दिया है। जमीन का अधिग्रहण काफी पहले किया गया था लेकिन कब्जा नहीं लिया गया था।
वर्तमान में सर्विस लेन की चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। 15 मीटर चौड़ाई बढ़ने के बाद सर्विस लेन चार लेन की हो जाएगी। इससे सर्विस लेन पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। यही नहीं सर्विस लेन के दोनों तरफ फुटपाथ की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
सर्विस लेन बन जाता है तालाब
वैसे तो पूरे गुरुग्राम में जलभराव की समस्या गंभीर है लेकिन नरसिंहपुर के सामने दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पर समस्या सबसे विकट है। हल्की वर्षा होने पर ही सर्विस लेन तालाब बन जाती है। सेक्टर-34 एवं 35 औद्योगिक क्षेत्र का पानी सर्विस लेन पर आ जाता है। धीरे-धीरे हाईवे के ऊपर पानी भर जाता है। मानसून के दौरान आठ से 10 बार जलभराव की समस्या सामने आती है। जलभराव से हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो जाता है।
10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत
स्थायी समाधान के लिए सर्विस लेन को चौड़ा करने के साथ ही भूमिगत ड्रेन बनाई जाएगी। इसकी लंबाई लगभग दो किलोमीटर होगी। 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। सर्विस लेन के किनारे दो किलोमीटर तक जमीन पर कब्जा लेने की सहमति अधिकतर उद्यमियों ने एचएसआईआईडीसी को दे दी है।
प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के स्तर पर एक बार उद्यमियों की बैठक हो चुकी है। कुछ उद्यमियों की शिकायत है कि उन्होंने जमीन का मुआवजा नहीं उठाया था। कुछ की शिकायत है कि उन्हें कम मुआवजा मिला। इस पर एचएसआइआइडीसी से कहा गया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें।
राव नरबीर सिंह चाहते हैं कि अगले साल मानसून से पहले सर्विस लेन भी चौड़ी हो जाए और दो किलोमीटर लंबी ड्रेन का निर्माण भी। इसके लिए वह समय-समय पर समीक्षा बैठक करेंगे।
तब योजना पर शुरू होगा काम
कहीं भी जलभराव की समस्या गंभीर न हो, इसके लिए यमुना तक पानी पहुंचाने हेतु साइबर सिटी से पलवल वाया नूंह तक ड्रेन बनाई जाएगी। योजना पर काम शुरू करने से पहले ड्रेन के मार्ग का अध्ययन भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर करना आवश्यक है। अध्ययन कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। इस मामले को केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल स्वयं देख रहे हैं। वह अगले 15 दिन के भीतर समीक्षा भी करेंगे। इससे साफ लग रहा है कि प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार साइबर सिटी को जलभराव से निजात दिलाने के लिए अलर्ट हो गई है। इससे उम्मीद है कि जल्द ही योजना पर काम शुरू होगा।
उद्यमी चाहते हैं समस्या का समाधान
"साइबर सिटी को जलभराव से निजात दिलाना आवश्यक है। इसके लिए कई स्तर पर प्रयास करने होंगे। इसी दिशा में हीरो होंडा चौक के नजदीक से लेकर नरसिंहपुर के सामने तक दो किलोमीटर लंबी ड्रेन बनाने के साथ ही सर्विस लेन (दिल्ली-जयपुर साइड) को चौड़ा करने की योजना बनाई गई है। उद्यमी भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो लेकिन बातें भी सुननी चाहिए। कुछ का कहना है कि उन्होंने मुआवजा नहीं लिया। इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।"
-जेएन मंगला, पूर्व अध्यक्ष, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन
जल्द प्रोजेक्ट हो पूरा
"हीरो होंडा चौक से लेकर नरसिंहपुर के सामने तक सर्विस लेन की चौड़ाई बढ़ाने एवं भूमिगत ड्रेन बनाए जाने के बाद जलभराव की समस्या सामने नहीं आएगी। सर्विस लेन चार लेन की हो जाएगी। इससे ट्रैफिक का दबाव भी नहीं बढ़ेगा। एचएसआइआइडीसी से कहा गया है कि तेजी से काम करे ताकि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा हो। पूरे शहर को ही जलभराव से निजात दिलाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।"
-राव नरबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा
