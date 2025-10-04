दो साल के बच्चे पर निकाली पिता से दुश्मनी, दिल्ली के खजूरी खास में मासूम का अपहरण कर निर्मम हत्या

दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक दर्दनाक घटना में दो साल के बच्चे राठौर का अपहरण करके हत्या कर दी गई। बच्चे का शव सीआरपीएफ कैंप के पास मिला। पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता से रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। खजूरी खास इलाके में दो वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी। शुक्रवार शाम को किसी ने राठौर का अपहरण कर लिया था। शनिवार सुबह उसका शव सीआरपीएफ कैंप की दीवार के पास खून से लथपथ मिला। सिर पर चोट के निशान थे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर उसकी हत्या की है। खजूरी खास थाना पुलिस ने अपहरण और हत्या की धाराओं में प्राथमिकी की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिता से रंजिश के चलते बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस ने एक संदिग्ध हो हिरासत में लिया है, जोकि बच्चे के परिवार का जानकार बताया जा रहा है। अतिरिक्त जिला पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने बताया कि चार टीमें जांच कर रही हैं। सीसीटीवी से महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं।

पुलिस के मुताबिक, दो वर्षीय राठौर का परिवार खजूरी खास फ्लाईओवर के नीचे रहता है। इसके परिवार में पिता भरत, मां सरोज व अन्य सदस्य हैं। इनके रिश्तेदार भी आसपास ही रहते हैं। माता-पिता खिलौने व गुब्बारे बेचने का काम करते हैं।