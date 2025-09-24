Language
    गुरुग्राम में सड़क पार कर रहे दो युवकों को कैंटर ने मारी टक्कर, एक की मौत और दूसरा घायल

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:17 PM (IST)

    गुरुग्राम के खेड़कीदौला में द्वारका एक्सप्रेस-वे के पास सड़क पार करते समय कैंटर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक की पहचान रिंकू के रूप में हुई है जो एक सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    हल्दीराम के समीप इसी एक्सप्रेस वे की सड़क पार दो युवकों को कैंटर ने मारी टक्कर मारी थी।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेस के पास सड़क पार कर रहे दो युवकों को दिल्ली की तरफ से आए कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के नंगला गुलाल गांव के 35 वर्षीय रिंकू के रूप में की गई। रिंकू गुरुग्राम के खेड़कीदौला गांव में किराये से रहकर एसआइएस सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड थे। उनके साथ इटावा के रहने वाले राजीव भी रहते थे और साथ में काम करते थे।

    इस समय रिंकू की ड्यूटी सोहना रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में लगी थी। सोमवार रात साढ़े दस बजे दोनों ड्यूटी के बाद वापस कमरे पर जा रहे थे। खेड़कीदौला क्षेत्र में हल्दीराम के पास वह सड़क पार कर रहे थे, इसी दौरान कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी।

    हादसे के बाद चालक मौके से कैंटर समेत फरार हो गया। वहीं आसपास के लोग दोनों घायलों को प्रकाश अस्पताल ले गए। यहां रिंकू को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं राजीव का इलाज चल रहा है। खेड़कीदौला पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे से कैंटर चालक की पहचान कर रही है। चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

