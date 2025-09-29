गुरुग्राम सेक्टर 53 में CNG पंप स्टेशन का प्रस्ताव रद, एचएसवीपी का आदेश

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सेक्टर 53 स्थित गोल्फ कोर्स रोड पर पार्थेनाथ एग्जॉटिका सोसाइटी के पास प्रस्तावित सीएनजी पंप स्टेशन को लेकर चल रहे विरोध के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं।

संपदा अधिकारी-2 की ओर से जारी पत्र के अनुसार, भूमि का कब्जा और स्थल का सीमांकन वापस ले लिया गया है। एचएसवीपी ने हरियाणा सिटी गैस लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से निर्माण स्थल से हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर विभाग स्वयं निर्माण हटा देगा। आदेश में इसे अत्यंत आवश्यक कार्रवाई बताया गया है।