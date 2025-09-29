जब गांव में ईसाई परिवार ही नहीं तो चर्च का क्या काम? मतांतरण की आशंका पर ग्रामीणों ने रोका निर्माण

महावीर यादव. बादशाहपुर। टीकली-गैरतपुर बास रोड पर चर्च के निर्माण पर महापंचायत के बाद रोक लगा दी गई है। गांव के युवाओं और निवासियों ने चर्च निर्माण का विरोध किया, जिसके बाद काम रोकना पड़ा।

ग्रामीणों का आरोप है कि चर्च की आड़ में मतांतरण की गतिविधियां चलाने की साजिश की जा रही है। जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा।

रविवार को टीकली गांव में इस प्रस्तावित चर्च के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में टीकली गांव के आसपास के 15-20 गांव के लोगों ने भाग लिया।

हमारे गांव में एक भी ईसाई परिवार नहीं है, फिर यहां चर्च बनाने की क्या जरूरत है? यह सब मतांतरण कराने की चाल है। - सुशील, टीकली

गांव की भूमि खेती-बाड़ी के लिए है। हम किसी भी कीमत पर इसे धार्मिक विवाद की वजह नहीं बनने देंगे। - प्रमोद, टीकली

ग्रामीणों का कहना है कि यह कदम गांव की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के खिलाफ है। युवाओं ने महापंचायत कर साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर एग्रीकल्चर लैंड पर चर्च बनने नहीं दिया जाएगा।