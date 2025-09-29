भोंडसी जेल में उम्रकैद काट रहा कैदी पुलिस की नाक के नीचे से फरार, दुष्कर्म के बाद की थी किशोरी की हत्या

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया।

जेल सहायक अधीक्षक ने भोंडसी थाने में इस संबंध में रविवार को कैदी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस फरार कैदी तलाश कर रही है।

भोंडसी थाना पुलिस को दी शिकायत में जेल सहायक अधीक्षक ने बताया कि रेवाड़ी के कसौला थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में फरार कैदी ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर दी थी।

इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले आरोपी को पकड़ा था। पेश किए गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने कुछ साल पहले उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके बाद से ही वह जेल में बंद था। उसे रेवाड़ी से गुरुग्राम की भोंडसी जेल में भेजा गया था। कैदी को कुछ सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था।

जिसे पिछले दिनों वापस जेल आना था, लेकिन वह फरार हो गया। भोंडसी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में Jio Mart Digital के शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने फैलाई दहशत