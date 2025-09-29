Language
    भोंडसी जेल में उम्रकैद काट रहा कैदी पुलिस की नाक के नीचे से फरार, दुष्कर्म के बाद की थी किशोरी की हत्या

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:42 PM (IST)

    गुरुग्राम में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पैरोल पर फरार हो गया। रेवाड़ी के कसौला थाना क्षेत्र में 2018 में उसने अपराध किया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला आरोपी भोंडसी जेल से पैरोल पर रिहा हुआ था लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या में सजायाफ्ता कैदी पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया।

    जेल सहायक अधीक्षक ने भोंडसी थाने में इस संबंध में रविवार को कैदी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस फरार कैदी तलाश कर रही है।

    भोंडसी थाना पुलिस को दी शिकायत में जेल सहायक अधीक्षक ने बताया कि रेवाड़ी के कसौला थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में फरार कैदी ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर दी थी।

    इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले आरोपी को पकड़ा था। पेश किए गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने कुछ साल पहले उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

    इसके बाद से ही वह जेल में बंद था। उसे रेवाड़ी से गुरुग्राम की भोंडसी जेल में भेजा गया था। कैदी को कुछ सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था।

    जिसे पिछले दिनों वापस जेल आना था, लेकिन वह फरार हो गया। भोंडसी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

