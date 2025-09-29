गुरुग्राम में Jio Mart Digital के शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने फैलाई दहशत
गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक पर चार लोगों ने फायरिंग की जिससे वह बाल-बाल बच गए। घटना रात करीब नौ बजे हुई जब संचालक शोरूम में बैठे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि शोरूम मालिक के बेटे के साथ कुछ लोगों का विवाद था जिसके चलते यह हमला हुआ।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के खांडसा गांव स्थित एक इलेक्ट्राॅनिक शोरूम के संचालक पर रविवार रात चार लोगों ने फायरिंग कर जानलेवा हमला किया।
हालांकि, उन्हें गोली नहीं लगी। वह हमले में बाल-बाल बच गए। हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
खांडसा गांव स्थित जिओ मार्ट डिजिटल शोरूम के संचालक सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रात करीब नौ बजे शोरूम में बैठे हुए थे।
इसी दौरान दो बाइक से चार लोग शोरूम के बाहर आए और उन्होंने दो राउंड फायरिंग की। एक गोली शटर पर लगी। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी की पहचान कर ली गई।
बताया जाता है कि इनमें से कुछ लोगों का सुनील कुमार के बेटे से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी रंजिश में आरोपियों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया।
सेक्टर 37 थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से दो खाली खोल बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में इंजीनियर पत्नी को मार डाला, फिर पति ने खुद भी उठाया खौफनाक कदम और सामने आई ये बड़ी वजह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।