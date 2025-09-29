गुरुग्राम में Jio Mart Digital के शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो बाइक पर आए चार बदमाशों ने फैलाई दहशत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के खांडसा गांव स्थित एक इलेक्ट्राॅनिक शोरूम के संचालक पर रविवार रात चार लोगों ने फायरिंग कर जानलेवा हमला किया।

हालांकि, उन्हें गोली नहीं लगी। वह हमले में बाल-बाल बच गए। हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

खांडसा गांव स्थित जिओ मार्ट डिजिटल शोरूम के संचालक सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह रात करीब नौ बजे शोरूम में बैठे हुए थे।

इसी दौरान दो बाइक से चार लोग शोरूम के बाहर आए और उन्होंने दो राउंड फायरिंग की। एक गोली शटर पर लगी। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी की पहचान कर ली गई।