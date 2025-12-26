गुरुग्राम में सोए सिस्टम की भेंट चढ़ी मातृ वन योजना, अरावली में पानी की कमी से सूख रहे पौधे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के नाम पर खानापूर्ति चल रही है। पौधे जीवित रहें इसे लेकर न ही वन विभाग और न ही पर्यावरण को बढ़ावा देने की दुहाई देने वाले गैर सरकारी संगठन गंभीर हैं। यदि गंभीर होते तो मातृ वन के नाम पर लगाए गए पौधे नहीं सूखते।

योजना के शुभारंभ अवसर पर लगाए गए अधिकतर पौधे सूख चुके हैं। यदि पानी नहीं मिला तो बचे पौधे भी कुछ महीनों में सूख जाएंगे। पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि पौधे लगाने वाले संगठनों की गतिविधियों की भी जांच होनी चाहिए।

सीएसआर के तहत विभिन्न कंपनियों से पैसे लेकर संगठनों ने पौधे कहां लगाए, कितने पानी पौधों को दिए गए, ट्री गार्ड कितने लगाए आदि सवालों को ध्यान में रखकर जांच होनी चाहिए। इसी तरह वन विभाग द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक पौधारोपण के नाम पर खेल चलता रहेगा। हर साल लाखों पौधे लगाने के दावे किए जाते हैं, फिर हरियाली क्यों नहीं बढ़ रही।

मतृ वन विकसित करने की योजना प्रदेश सरकार ने साइबर सिटी के नजदीक अरावली पहाड़ी क्षेत्र की 750 एकड़ में मातृ वन विकसित करने की योजना बनाई है। 750 एकड़ में जहां भी विलायती बबूल है, उसे हटाकर बरगद, पीपल, गुल्लर, बेस पत्र, इमली, पिलखन, नीम, बांस, फूल सहित कई प्रकार के पौधे लगाए जाने हैं।

इलाके में नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, कैक्टस गार्डन एवं बटरफ्लाई पार्क भी विकसित किए जाने हैं लेकिन शुभारंभ अवसर पर लगाए गए पौधों के प्रति उदासीनता से लग रहा है कि यह योजना भी साकार नहीं होगी। वजीराबाद व हैदरपुर के अंतर्गत अरावली पहाड़ी क्षेत्र में लगाए गए पौधों को देखने से लगता है कि लगाने के बाद एक बार भी पानी नहीं मिला।

ट्री गार्ड तक नहीं लगाए गए। पानी न मिलने से जहां काफी पौधे मर चुके हैं वहीं ट्री गार्ड न होने की वजह से काफी पौधे जड़ से टूट चुके हैं। नजदीक छोटे-छोटे तालाबों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें मानसून के जाने के बाद एक बार भी पानी तक नहीं डाला गया।

केंद्रीय मंत्रियों ने किया था योजना का शुभारंभ योजना का शुभारंभ पांच महीने पहले दो अगस्त को केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पौधे लगाकर किया था। शुभारंभ के दिन लगभग एक हजार पौधे लगाए गए थे। शुभारंभ अवसर पर यह कहा गया था कि मातृ वन योजना के तहत लगाए जाने वाले पौधों की पांच से छह साल तक देखभाल की जाएगी।