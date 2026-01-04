Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में कचरा कहर, खुले में फेंकने-जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई; चेतावनी जारी

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:06 PM (IST)

    मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में खुले में कचरा फेंकने वाली कंपनियों के खिलाफ HSIIDC कार्रवाई करेगा। लगातार कचरा फेंकने और जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। नगर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में खुले में कचरा फेंकने वाली कंपनियों के खिलाफ HSIIDC कार्रवाई करेगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में खुले में कचरा फेंकने वाली प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HSIIDC) ने इस संबंध में IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को चेतावनी पत्र जारी किया है। HSIIDC के अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि खुले में लगातार कचरा फेंकने और जलाने से इलाके में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ रहा है।

    इसे देखते हुए मानेसर नगर निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और HSIIDC के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि कचरा फेंकते हुए पकड़े जाने वालों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशनों ने सभी उद्यमियों को इस बारे में जानकारी दे दी है।

    विभागों द्वारा टीमें भी बनाई गई हैं और फील्ड में तैनात की गई हैं। जो लोग लगातार कचरा फेंक रहे हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है। इलाके में स्क्रैप डीलिंग करने वाले भी निगरानी में हैं। गौरतलब है कि मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में नियमित रूप से खुले में कचरा फेंका जा रहा है। इसके साथ ही कचरे को खुले में जलाया भी जा रहा है। इससे इलाके में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले महीने स्थिति काफी चिंताजनक थी।

    रोजाना जलाया जा रहा है कचरा

    मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के पास रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा जलाया जा रहा है। यह कचरा खाली प्लॉटों में, सेक्टर 8 से KMP एक्सप्रेसवे तक जाने वाली सड़क पर, KMP एक्सप्रेसवे के ग्रीन बेल्ट में और कासन गांव के पहाड़ी इलाके में सड़क किनारे फेंका और जलाया जा रहा है। यह कचरा कहां से आ रहा है, यह किसी को नहीं पता। इलाके में कई ट्रैक्टर माफिया काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट कंपनियों से कचरा इकट्ठा करते हैं।

    ये ट्रैक्टर माफिया खुलेआम कचरा फेंक रहे हैं। अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो वे खुद को स्थानीय बताकर धमकाते हैं। अब विभागों ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। HSIIDC के AGM राजीव गोयल ने कहा कि सभी एसोसिएशनों को पत्र भेज दिए गए हैं। जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी।