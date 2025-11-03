Language
    गुरुग्राम में HSVP बनाने जा रहा है नई मार्केट, एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर के रेजिडेंट्स को मिलेगी सुविधा

    By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:12 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-110ए में एचएसवीपी नई मार्केट विकसित करेगा, जिससे निवासियों को सुविधा मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बसे इस सेक्टर में बाजार की मांग लंबे समय से थी। एचएसवीपी 602 वर्ग मीटर क्षेत्र में आठ बूथ और छह क्योसक बनाएगा, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। ई-नीलामी के माध्यम से बूथों की बिक्री की जाएगी, जिससे निवासियों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अन्य सेक्टरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

    गुरुग्राम में एचएसवीपी बनाने जा रहा है नई मार्केट।

    जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर-110ए के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने इस सेक्टर में एक मार्केट विकसित करने की तैयारी कर ली है। बाजार तैयार होने के बाद स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरे सेक्टरों की मार्केट तक नहीं जाना पड़ेगा।

    यह सेक्टर गांव बजघेड़ा के पास करीब 30 एकड़ भूमि पर बसा है। नौ साल पहले न्यू पालम विहार और चौमा गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण प्रभावित मकान मालिकों को एचएसवीपी ने यहां वैकल्पिक प्लाॅट आवंटित किए थे। फिलहाल करीब 125 परिवार यहां बस चुके हैं, जबकि लगभग 50 मकान निर्माणाधीन हैं। पूरे सेक्टर में करीब 450 प्लाट हैं।

    स्थानीय आरडब्ल्यूए और निवासियों की ओर से इस सेक्टर में मार्केट विकसित करने की मांग कई बार उठाई गई थी। यही नहीं, निवासियों ने इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की थी। याचिका के बाद एचएसवीपी ने रिहायशी प्लाट नंबर 58 से 68 के पास लगभग 602 वर्ग मीटर क्षेत्र में मार्केट विकसित करने की योजना तैयार की। इस योजना को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी के माध्यम से बनी प्लानिंग को मुख्य प्रशासक कार्यालय से स्वीकृति मिल चुकी है।

    योजना के अनुसार, मार्केट में कुल आठ बूथ और छह क्योसक बनाए जाएंगे। प्रत्येक बूथ का आकार 12 वर्ग मीटर तथा प्रत्येक क्योसक का आकार साढ़े सात वर्ग मीटर का होगा। बूथों के लिए 96 वर्ग मीटर और क्योसक के लिए 45 वर्ग मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसके अलावा लगभग 458 वर्ग मीटर क्षेत्र में पार्किंग विकसित की जाएगी।

    एचएसवीपी अब इन बूथों और क्योसक की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस छोटे लेकिन सुविधाजनक मार्केट के निर्माण से सेक्टर-110ए के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के लिए अन्य सेक्टरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

