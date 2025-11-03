गुरुग्राम में स्ट्रीट डॉग की पीट-पीटकर हत्या, शव अपने साथ ले गया युवक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रताप नगर इलाके में मेहंदी पार्क के पास एक बेजुबान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चार की संख्या में आए आरोपितों में से एक ने पहले बड़ा पत्थर स्ट्रीट डाग को मारा। इससे लाचार हुए कुत्ते को दो लोगों ने राड से इतना पीटा कि उसकी जान चली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हत्या के बाद आरोपित एक चादर में उसके शव को डालकर अपने साथ लेकर चले गए। आसपास के लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो घटना की जानकारी मिली। लोगों की शिकायत पर न्यू कालोनी थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रताप नगर कालोनी में मेहंदी पार्क के पास यह घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। अब इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वहीं घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी घटना कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दो लोग स्कूटी से आए थे और दो लोग बिना नंबर की कार से आए थे।

इनमें से एक आरोपित ने पार्क की दीवार पर बैठकर बड़ा पत्थर उस कुत्ते पर डाल दिया। इससे लाचार हुए कुत्ते पर दो लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से वार करने शुरू कर दिए। यह भी दिख रहा है कि साथ में आया एक अन्य आरोपित इस घटना का वीडियो बना रहा है।

इससे ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें हत्या करने के लिए भेजा था। मेहंदी पार्क के पास रहने वाले कुछ लोगों ने बताया कि वह इन स्ट्रीट डाग को खाना देते थे। रविवार सुबह जब कुछ लोग खाना देने आए तो एक कुत्ते को नहीं पाया। बताया जाता है जिस कुत्ते की हत्या की गई, वह शांत स्वभाव का था। उसका एक पैर भी कुछ दिन पहले टूट गया था, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता था।

सुखराली में स्ट्रीट डॉग चोरी कर भागा कार चालक, सीसीटीवी में कैद इफको चौक से सटे सुखराली गांव के पास स्ट्रीट डाग चोरी होने का मामला सामने आया है। कुत्तों के पिल्लों के चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। सीसीटीवी फुटेज में कार से आए युवक स्ट्रीट डाग चोरी करते दिखाई दे रहे हैं।