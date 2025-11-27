Language
    सीएम सैनी का दावा-हरियाणा बनेगा EV हब, टेस्ला का पहला ऑल-इन-वन सेंटर गुरुग्राम में शुरू 

    By Aditya Raj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:49 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) का हब बनेगा। टेस्ला का पहला ऑल-इन-वन सेंटर गुरुग्राम में शुरू होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य ईवी निर्माताओं को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

    टेस्ला इंडिया के जीएम शरद अग्रवाल से ईवी के बारे में जानकारी हासिल करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सिर्फ बाजार नहीं बल्कि दुनिया के सामने विनिर्माण क्षेत्र की महाशक्ति बनकर उभर चुका है। पूरी दुनिया की नजर हरियाणा व खासकर गुरुग्राम के ऊपर है। टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के आने से गुरुग्राम की पहचान दुनिया में और मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बृहस्पतिवार को टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के देश में पहले आल-इन-वन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।

    सेक्टर-48 स्थित आर्किड बिजनेस पार्क में खोला

    उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि टेस्ला भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र हरियाणा में ही स्थापित करेगी। यही नहीं टेस्ला की अन्य संबंधित इकाइयां भी हरियाणा में लगेंगी। इससे आने वाले समय में न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सेंटर सेक्टर-48 स्थित आर्किड बिजनेस पार्क में खोला गया है।

    वार्तालाप के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया

    मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को ध्यान में रखकर उद्योगों की कास्ट ऑफ डुइंग बिजनेस को कम करने के लिए हरियाणा सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पाॅलिसी बनाई गई है। उद्योगों के साथ मिलकर लोकल सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशी कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली वार्तालाप के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है।

    जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.6 प्रतिशत

    इन सभी प्रयासों की वजह से हरियाणा देश में सबसे अधिक यात्री कारों का निर्माण करता है। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.6 प्रतिशत है। वर्ष 2014 से पहले प्रदेश का निर्यात लगभग 70 हजार करोड़ रुपए तक था जो अब बढ़कर दो लाख 75 हजार करोड़ रुपए को पार कर गया है। हरियाणा उद्योगों को लाॅजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 12 लाख 20 हजार 872 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं।

    डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना पर जोर

    इनमें 49 लाख 15 हजार लोगों को रोजगार मिला है। हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ाने के लिए वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डालर के लक्ष्य को रखकर चल रहा है। हरियाणा देश में स्टार्टअप की संख्या में सातवें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं।

    इसी प्रकार प्रदेश में एआइ आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित किया जा रहा है। एआई, रोबोटिक्स, बायो टेक्नोलाॅजी व डीप-टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना पर जोर दिया गया है।

    टेस्ला इंडिया के आल-इन-वन सेंटर में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह एवं विधायक मुकेश शर्मा व कंपनी के अधिकारी। जागरण

    कार में बैठकर मुख्यमंत्री ने हासिल की जानकारी

    सेंटर का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश में टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर (जीएम) शरद अग्रवाल के साथ कार में बैठकर खुबियों के बारे में जानकारी हासिल की। कार को किस तरह से चार्ज किया जाएगा, इस बारे में भी पूछताछ की। शरद अग्रवाल ने बताया कि यह देश का पहला सेंटर है जहां सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी।

    मॉडल वाई की देंगे सारी सुविधा

    इस सेंटर में लोगों को माॅडल वाई की टेस्ट ड्राइव, वी4 सुपरचार्जर और टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट ऑप्टिमस जेन 2 का अनुभव लोगों को मिलेगा। इससे पहले कंपनी मुंबई एवं दिल्ली में एक्सपीरियंस सेंटर और तीन चार्जिंग साइट खोल चुकी है। टेस्ला सुपरचार्जिंग के साथ माॅडल वाई केवल 15 मिनट में 275 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। 2023 और 2024 के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार माॅडल वाई को सुरक्षा संगठनों से विभिन्न श्रेणियों में पांच-स्टार रेटिंग मिली है। माॅडल वाई की कीमत की शुरुआत लगभग 60 लाख रुपए से है।

    यह रहे उपस्थित

    इस मौके पर प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक मुकेश शर्मा, विधायक तेजपाल तंवर, विधायक बिमला चौधरी, टेस्ला की डायरेक्टर इसाबेल फैन, बिजनेस डेवलपमेंट एडवाइजर रजत, हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी एवं उद्योगपति अरुण जैन आदि मौजूद रहे।

