गाड़ी में फॉग लाइट लगाई या नहीं? गुरुग्राम में ठंड और घने कोहरे के बीच ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इलाके में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को पारा गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज और कल इलाके में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है।

दिन में थोड़ी देर के लिए धूप निकलने से कुछ राहत मिली, जिससे अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बावजूद, शाम होते-होते ठंड फिर से बढ़ गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन सुबह और शाम की ठंड बढ़ती रहेगी।

2 दिसंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बादल छाए रहने से दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जबकि रात का तापमान लगभग वैसा ही रहने की उम्मीद है।