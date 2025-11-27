Language
    गाड़ी में फॉग लाइट लगाई या नहीं? गुरुग्राम में ठंड और घने कोहरे के बीच ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    गुरुग्राम में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम को ठंड फिर बढ़ गई। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    गुरुग्राम में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इलाके में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को पारा गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज और कल इलाके में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है।

    दिन में थोड़ी देर के लिए धूप निकलने से कुछ राहत मिली, जिससे अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बावजूद, शाम होते-होते ठंड फिर से बढ़ गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन सुबह और शाम की ठंड बढ़ती रहेगी।

    2 दिसंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बादल छाए रहने से दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जबकि रात का तापमान लगभग वैसा ही रहने की उम्मीद है।

    सावधानी बरतने की जरूरत

    मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर से आने वाली हवाओं से कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। कोहरे और बढ़ती ठंड की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीनियर सिटिजन्स, बच्चों और सांस की दिक्कत वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बीच, ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवरों से हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने, धीरे गाड़ी चलाने और घने कोहरे के दौरान सेफ दूरी बनाए रखने की अपील की है।