वायु प्रदूषण पर सख्ती: हरियाणा में 1 नवंबर से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, केवल BS-6 वाहनों को मिलेगी अनुमति

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय ने एक नवंबर से पुराने डीजल वाहनों (हल्के, मध्यम और भारी वाहनों परिवहन) को दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल बीएस-छह मानक वाले डीजल, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

