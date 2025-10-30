उम्र पूरी कर चुके वाहनों को दूसरे राज्यों में बेचना हुआ आसान, दिल्ली सरकार के फैसले से लाखों वाहन मालिकों को राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे उम्र पूरी कर चुके वाहनों को अन्य राज्यों में बेचना आसान हो जाएगा। दिल्ली की भाजपा सरकार का यह निर्णय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए किए जाने वाले आवेदनों से संबंधित है।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए एनओसी आवेदन पर लगाई गई एक साल की समय सीमा को समाप्त कर दिया है। अभी तक उम्र पूरी करने के बाद केवल एक साल तक ही एनओसी ली जा सकती थी। अब इसके बाद भी एनओसी ली जा सकेगी यानी ऐसे वाहन अगर दिल्ली में मौजूद हैं जिन्हें उम्र पूरी किए हुए दो साल भी हो गए हैं तो उन्हें भी एनओसी मिल सकेगी।