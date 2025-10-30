1 नवंबर से दिल्ली में साइबर ठगी पर तुरंत ‘e-FIR’, 1 लाख रुपये से अधिक के मामलों में तुरंत होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब दिल्ली पुलिस 1 नवंबर 2025 से 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी शिकायतों के लिए 'ई-एफआईआर' पंजीकरण शुरू करेगी। वर्तमान में यह सीमा 10 लाख रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी तक ही सीमित है।

किसी भी पुलिस स्टेशन में करें शिकायत साइबर ठगों के हाथों अपनी गाढ़ी पसीने की मेहनत की कमाई गंवाने वाले पीड़ित अब दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर मदद मांग सकेंगे। ऐसे पीड़ितों को वहां इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क के कर्मचारी धोखाधड़ी की राशि 1 लाख रुपये से अधिक होने पर शिकायत दर्ज कर तुरंत ई-एफआईआर जनरेट करेंगे।

इन ई-एफआईआर की जांच क्षेत्रीय साइबर पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट द्वारा सामान्य एफआईआर के समान स्तर पर की जाएगी। इस कदम से त्वरित जांच संभव होगी, जिससे धोखाधड़ी की राशि की शीघ्र जब्ती और वसूली हो सकेगी।

पारदर्शी और सुविधाजनक प्रक्रिया यह पहल ऑनलाइन वित्तीय घोटालों के पीड़ितों के लिए तेज, अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तंत्र प्रदान करती है, "दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने कहा। इसका उद्देश्य 10 लाख रुपये से कम की धोखाधड़ी मामलों में एफआईआर पंजीकरण में देरी को समाप्त करना है, जिन्हें पहले राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या पोर्टल https://cybercrime.gov.in के माध्यम से रिपोर्ट करना पड़ता था।

विभिन्न साइबर अपराधों को कवरेज यह सेवा ऑनलाइन निवेश के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी, यूपीआई घोटाले, पहचान चोरी और अन्य वित्तीय धोखाधड़ियों सहित विभिन्न साइबर अपराधों को कवर करेगी। इसमें डिजिटल सत्यापन और रीयल-टाइम स्वीकृति सुविधाएं शामिल हैं, जो जवाबदेही बढ़ाएंगी।

साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ अतिरिक्त सतर्कता बरतने की फिर से अपील की। शहर भर में बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के सभी वर्गों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं फिजिकली एवं वर्चुअली दोनों आयोजित किए जाएंगे।